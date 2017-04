ACHÁ NIEGA RESPONSABILIDAD EN COMPRA DE TALADROS Y DICE QUE AUMENTO DEL COSTO NO FUE IRREGULAR

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, negó el miércoles cualquier responsabilidad en la compra de los tres taladros a la empresa italiana Drillmec y aseguró que el aumento del presupuesto para esa adquisición fue aprobado por el Directorio de la estatal petrolera, luego de seguir los conductos regulares porque en la primera convocatoria las empresas interesadas no cumplieron los requisitos de la licitación.

La Paz/ABI

“Debo señalar enfáticamente que la Presidencia Ejecutiva en ningún caso es partícipe, gestora ni tampoco hace algún tipo de evaluación con respecto al proceso de contratación”, dijo en conferencia de prensa.

Según Achá, el incremento de 60 millones de dólares para la compra de los taladros fue aprobado debido a que en la primera convocatoria sólo se presentaron empresas ensambladoras, no fabricantes, que ofrecían montos por encima del precio referencial y no garantizaban los equipos, por lo que se decidió presentar una segunda licitación con mayor presupuesto.

“Para precautelar la garantía y operación continua de estos equipos, lo que se hizo es pedir cotizaciones sobre fabricantes de equipos, por lo que derivó en este incremento de costo en una segunda convocatoria”, agregó.

Explicó que un “comité de proyectos” hizo la evaluación financiera y la factibilidad económica para sugerir el incremento, que fue puesto a consideración del Directorio y remitido por la Presidencia Ejecutiva al Ministerio de Planificación, después de su aprobación, para los registros de proyectos de inversión.

“Al igual que esta Presidencia, lo que establece (el Directorio) es dar el visto bueno para que comience el proceso de contratación”, señaló.

No obstante, Achá aclaró que ese incremento de presupuesto no forma parte del proceso mismo de contratación, por lo que no es parte de la investigación que realiza la Fiscalía a la contratación de la empresa Drillmec, luego de que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos encontrara supuestas irregularidades en la adjudicación.

Precisó que el proceso de contratación estuvo a cargo de tres comisiones: jurídica, administrativa y legal, que fueron formadas bajo un reglamento específico derivado del Decreto Supremo 224, que establece las condiciones para las contrataciones extranjeras que hace YPFB.