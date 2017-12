Achacollo revela algunos detalles de su encierro en el penal de Miraflores

Sobre Gabriela Zapata, exnovia del Presidente Evo Morales, dijo que se beneficiaba de una celda especial y que nunca tuvo relación con ella.

La exministra Nemesia Achacollo reveló que quienes más la visitaron en el penal de Miraflores de La Paz, cuando estuvo presa, fueron los empresarios privados de Santa Cruz y no así quienes se beneficiaron con los recursos del Fondo Indígena.

“Así es, muy a la inversa, nunca voy a dejar de agradecerles porque ahí uno sabe quién es quien, con quién contamos, cuáles eran los amigos”, declaró Achacollo entrevistada por El Deber.

Achacollo dejó el penal de Miraflores el pasado fin de semana para cumplir detención domiciliaria en su vivienda del municipio de Montero, Santa Cruz, tras permanecer privada de libertad 15 meses por el caso Fondo Indígena.

La exautoridad destacó que recibió más apoyo del oriente del país con visitas de amigos de Santa Cruz, Beni y Pando. Solo en dos ocasiones tuvo visitas de compañeros de Tarija.

“Pero de Santa Cruz, sí (recibí mucho apoyo), los caballeros, los amigos privados, y también otros compañeros que yo realmente poco esperaba, pero que han estado ahí conmigo desde el inicio”, refirió.

Sobre su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), durante el tiempo de reclusión, dijo: “No (lo) he visto, a excepción de (sus compañeros de) Montero”, que estuvieron presentes.

“Han estado aquí, no me quejo de mis alcaldes de Santa Cruz, muchos han ido, han estado permanente, igual de Beni y de Pando, otros tal vez no han ido, pero han estado viendo a mi papá, han estado viendo a mis hijos, ayudaron mucho”, recordó.

“Gabriela Zapata tiene otra celda especial, nunca le hablé, yo llegué y me incorporé con las otras señoras que había, internas, pero de ella (Zapata) nunca supe, de todo uno puede pensar”, apuntó.