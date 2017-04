ALCALDE VALLEJOS ACLARA QUE NO EXISTE PERSECUCIÓN EN CONTRA DE NERY ZURITA

El alcalde Ramiro Vallejos se refirió a las declaraciones de la presidenta del Comité Cívico de Yacuiba, aclarando que la carta enviada a la ministra de Salud, no obedece a ninguna persecución política o intento de amedrentamiento hacia Zurita, que simplemente cumple con su trabajo de control y vigilancia a los servicios de salud.

Yacuiba/elchacoinforma.com

El alcalde indicó que en lo que va de la presente gestión, se enviaron otras misivas a la ministra Ariana Campero, tanto por el servicio de hemodiálisis como para solicitar más ítems en favor del sector salud.

Asimismo señaló, que como es de conocimiento de la población, en el hospital Rubén Zelaya existen muchos problemas referentes a la falta de personal en todas las especialidades, puntualizando además, que el Gobierno Municipal dispone de la facultad privativa, de acuerdo a competencias, de vigilar y controlar todo lo relacionado con los servicios de salud de primer y segundo nivel.

En ese sentido, enfatizó que existe muchas quejas por parte de la población que acude al hospital, debido a que hay funcionarios que no cumplen adecuadamente sus funciones, que además se salen en horario de trabajo para cumplir actividades particulares, derivando pacientes a establecimientos de salud privados.

“Nosotros, en este contexto, hemos solicitado no solamente información respecto a la doctora Zurita, sino también de otro personal, porque queremos que la calidad de atención sea mejor en el hospital y en los otros establecimientos. Me podrán decir que yo estuviera aludiendo directamente a ella, la nota no dice denuncia, dice solicitud de información y documentación, en la parte introductoria evidentemente justifico las razones por las que estoy pidiendo (la información)”, dijo Vallejos.

La autoridad manifestó que “frecuentemente” reciben informes respecto a que la Dra. Zurita no presta servicio regularmente en el hospital, y que como servidora pública, se rige de acuerdo al Estatuto del Funcionario Público.

“Lo único que estamos haciendo nosotros es el control y vigilancia. No quisiera profundizar más en este tema, y quiero dejar más bien que juzguen los familiares de los pacientes y los pacientes, si lo que hice fue correcto o no”, puntualizó el alcalde.

Finalmente, Ramiro Vallejos aseveró que no existe ninguna persecución ni amedrentamiento hacia la presidenta del Comité Cívico, ni a ningún otro ciudadano. “No es nuestro estilo, jamás he actuado de esa manera, lo que sí estoy haciendo es cumplir con mi obligación, si yo no lo hago cuándo va mejorar el servicio de salud, cuando hablamos de que la salud está en muy malas condiciones en nuestro municipio”, expresó.