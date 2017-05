ALCALDE VALLEJOS PROPONE NUEVA REPRESENTACIÓN EN DEFENSA DEL 45%

Ante las pretensiones de algunas provincias del Departamento de Tarija como Arce, O’connor y otras, que buscan que se le reconozca el 45% de lo que producirían en sus respectivos territorios, el alcalde Ramiro Vallejos ratificó que no tienen base técnica que los respalden.

Yacuiba/Agencias

Vallejos aseguró que en comparación, el Gran Chaco sí tiene el respaldo suficiente tomando en cuenta que del 100% de toda la extensión territorial, el 46,32% lo representa la región chaqueña, elemento fundamental que debe servir como argumento para defenderlo en cualquier instancia que corresponda.

Dijo que Arce y O’connor, entre ambas no llegan ni al 17% del territorio departamental. Acotó también que la región del Chaco, supera el 33% de la población y con grandes proyecciones a crecer en 10 años. En ese sentido, se tiene los argumentos necesarios para que se le haya designado el 45% del total de los recursos del Departamento.

“Debemos invitarlos a un debate jurídico, histórico y de todos los elementos para defenestrar las pretensiones que lógicamente no lo vamos a frenar por la razón de que nosotros hemos recibido una nota de la Cámara de Senadores en relación a la representación que hemos realizado y ellos indicaron de que es un derecho a la petición que cualquiera puede formularlo, sin embargo no puede ser siempre respondido de manera positiva, lo mismo nos dijeron desde la Cámara de Diputados. Ellos pueden presentar proyectos de ley pero estos tienen que ser sometidos a análisis técnicos, económicos y jurídicos para poder viabilizarlo”, enfatizó a tiempo de asegurar que a pesar de este contexto no deja de ser una preocupación porque existe un antecedente.

Manifestó que para poder consolidar los derechos que tiene el Chaco, del 45% de la producción departamental de regalías e IDH, corresponde reencauzar el tratamiento de la demanda de la reivindicación territorial, haciendo prevalecer que el territorio de Margarita, Ivoca y Comandarote, corresponde a la región chaqueña porque hay base legal e histórica que lo sustenta.

“Propongo que se agende una nueva reunión con la parte Ejecutiva y Legislativa de las tres jurisdicciones del Chaco, incluido los técnicos para hacer un equipo de trabajo, y así revisar todo el proceso de defensa para reencaminarlo para que de una vez por todas dejemos en claro que el territorio de Margarita nos pertenece. Propongo también que agendemos una visita a la capital del departamento para que entre todos hagamos presencia y pidamos audiencia al presidente de la Asamblea Departamental, a objeto de pedirle que cualquier pretensión de otras provincias de querer afectar el 45% del Chaco quede sin efecto porque no lo vamos a permitir”, concluyó.