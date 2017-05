ANA MARÍA SORIA: ACUERDO POLÍTICO ENTRE VALLEJOS Y CARLOS BRÚ DEFINIRÍA AL NUEVO PRESIDENTE DE CONCEJO MUNICIPAL

Según la concejala Ana María Soria, existiría un acuerdo político para que Andrés Aguirre asuma la presidencia del Concejo Municipal y Luis Marca la Secretaría, dejando de lado la decisión de la bancada de UD-A.

Yacuiba/elchacoinforma.com

El Concejo Municipal de Yacuiba está integrado por 11 concejales, de los cuales 6 corresponden a la bancada de UD-A, 4 al MAS-IPSP y 1 a TPT. La directiva actual, cuya gestión culmina a finales de este mes, está conformada por Freddy Núñez como presidente (UD-A), Karina Díaz en la vicepresidencia (MAS) y Ana María Soria como secretaria (UD-A).

Precisamente Soria, en conferencia de prensa, señaló que existiría un acuerdo político entre el alcalde Ramiro Vallejos y Carlos Brú, para que el Andrés Aguirre sea elegido como presidente y Luis Marca tome la secretaría.

“Esto es lo que viene a confirmar el acuerdo que se denunció anteriormente, que ya estaba consensuado el acuerdo entre Vallejos y Carlos Brú, para que los concejales del MAS lo apoyen a don Andrés Aguirre, quien es impuesto por el acalde, porque uno que son parientes y dos que ayudan a gestionar al alcalde, olvidándose de su función que es la de fiscalizar en el Concejo Municipal”, dijo Soria.

Bancada de UD-A fraccionada

La bancada de UD-A, que es mayoría en el Concejo Municipal de Yacuiba, está compuesta por: Freddy Núñez, Andrés Aguirre, Luis Marca, Ana María Soria, Viviana Ivanovich y Tania Rendón. A simple vista esta agrupación no debería tener ningún problema para designar o elegir tanto al presidente como secretario de la directiva ya que tienen la mayoría, dejando al MAS la vicepresidencia al ser la primera minoría, con 4 curules.

Sin embargo, la molestia por parte de algunos concejales de UD-A esta fundamentada que la designación de Aguirre y Marca, si bien son parte de la bancada, no fue consensuada por ellos y que sería el acalde Ramiro Vallejos quien estaría gestionando esta situación, con el objetivo de “facilitar” la gestión en adelante y evitar inconvenientes por observaciones, denuncias y fiscalizaciones, a la hora de presentar proyectos, informes y otros ante el Concejo.

“No podemos decir yo entro aquí a ocupar un cargo y luego me voy porque he sido independiente, porque he venido solo. Aquí nadie vino solo, hemos venido a la agrupación que formó el Dr. Wilman Cardozo y por lo tanto, considero que deberíamos respetar las decisiones que se tomen de manera política”, enfatizó Ana María Soria.

¿Dónde entra Carlos Brú en todo esto?

No es un secreto a voces, ni mucho menos, la afinidad que tiene el exalcalde Carlos Brú con el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, además cabe recordar que los ahora concejales de la bancada del MAS, Armando Núñez, Karina Díaz, Patricia Calizaya y Richard Coca, eran parte de la plancha que la exautoridad encabezó en la pasada elección, por lo tanto “se dice” que ellos obedecerían las decisiones emanadas desde la cabeza, o quien hoy ostenta el título de “jefe”.