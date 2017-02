ARIAS SOTO INVOLUCRA A FAMILIA DE OLIVA EN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, PERO NO MUESTRA DOCUMENTACIÓN

Sin ningún documento que lo respalde, otra vez el asambleísta por el Movimiento al Socialismo (MAS) Jorge Arias Soto acusó al gobernador Adrián Oliva de enriquecimiento ilícito, pero esta vez involucró a los familiares de la autoridad, al argumentar que las cuentas bancarias de los aludidos suman 4,5 millones de dólares.

Tarija/El Periódico Digital

El asambleísta, en anteriores entrevistas con elPeriódico, se comprometió a mostrar los extractos bancarios de las cuentas del gobernador con cifras que superan los siete millones de dólares, sin embargo, hasta la fecha la documentación nunca llegó. En la víspera, Arias volvió a denunciar ante los medios de comunicación el supuesto enriquecimiento ilícito del gobernador, pero esta vez también involucró a su familia, asegurando que poseen en sus cuentas bancarias la suma de 4,5 millones de dólares. “En diferentes bancos hay 4,5 millones de dólares, en las cuentas bancarias de familiares del gobernador y aún falta contar más cuentas de otros bancos”, aseveró.

Arias Soto sostuvo que no todavía no presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito y daño al Estado debido a que aún espera documentación. “Estoy trabajando de manera responsable. A través del Ministerio Publico he pedido informe bancario a nivel nacional de los familiares de Oliva (…). Yo no hago acusaciones alegres, soy abogado y presentaré la documentación en su momento”, manifestó.

Asimismo, Arias Soto, cuestionó los procesos penales que inició el gobernador en su contra, calificando a los asesores de la primera autoridad departamental de estar “perdidos”.

El pasado martes, el gobernador inició un proceso penal en contra del asambleísta Arias Soto, por los cargos de injuria, calumnias y difamación, informó en su momento el abogado de Oliva, Sergio Iporre.

Con la documentación de los extractos bancarios del gobernador, Iporre, mostró que en sus cuentas bancarias no existen altas sumas de dinero, como se le acusa poseer.