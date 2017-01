ASAMBLEA LEGISLATIVA APRUEBA INFORME DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS SOBRE CASO LAMIA

La Asamblea Legislativa aprobó la noche del sábado el informe que presentó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, sobre el caso LaMia, al decidir, tras la interpelación, por el orden del día puro y simple, que no tiene ningún efecto en el desempeño en su cargo.

La Paz/ABI

La interpelación comenzó pasadas las 19:00 con el quórum reglamentario, aunque con sólo dos de los siete legisladores de oposición que plantearon ese proceso legislativo, y concluyó dos horas después.

El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, afirmó que es una “vergüenza” que los interpelantes estén ausentes y anunció que solicitará que sean pasibles a descuentos.

Claros, en su informe, respondió a 18 preguntas formuladas por los opositores sobre la responsabilidad de las instituciones del Estado en el accidente del 28 de noviembre cuando una nave de la explotadora de servicios aéreos no regulados -LaMia- se estrelló en Medellín, Colombia, con el saldo de 71 personas muertas.

La autoridad aseveró que el Gobierno inició procesos administrativos contra tres funcionarios, acciones penales con otras cuatro personas por incumplimiento de deberes, entre quienes se encuentra, por ejemplo, Celia Castedo funcionaria de AASANA, como también contra otros tres más, tanto en La Paz como en Santa Cruz.

Además, señaló que se determinó incrementar los controles a todos los vuelos regulares y no regulares.

“En resumen el ministerio ha realizado una revisión al cumplimiento de procedimientos, normas, reglamentos, funciones sin interferir al proceso de investigación que le corresponde a Colombia. Bolivia sí cumple con procedimientos y reglamentación”, mencionó.

El Ministro de Obras Públicas lamentó que la oposición desconozca procedimientos aeronáuticos y negó enfáticamente que a consecuencia del accidente del avión de LaMia, Bolivia se encuentre mal vista en el contexto internacional.

“Totalmente falso lo que mencionan de que Bolivia no tiene control, de que Bolivia está por los suelos, es falso porque tenemos una auditoría que así lo dice, reitero esa auditoría no la hace el ministro la hace el organismo internacional y seguro que se ha comprendido de qué se trata la OACI”, subrayó.

Detalló que la Organización de Aviación Civil (OACI) que está formada por 191 Estados entre ellos Bolivia, en la última auditoría realizada en octubre de 2016 calificó al país con un 84.84%.