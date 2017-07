BAGALLEROS ASISTIRÁN EL MIÉRCOLES A LA REUNIÓN EN TARIJA, PERO EL BLOQUEO CONTINÚA

El Viceministerio de Política Tributaria convocó a la dirigencia de la Asociación de Bagalleros a una reunión en la ciudad de Tarija para este miércoles 26 de julio. El sector en conflicto, luego de consultar con las bases, decidió acudir a la cita. Sin embargo, el bloqueo continuará hasta saber el resultado de la negociación.

Yacuiba/elchacoinforma.com

Venancio Ochoa, presidente de la Asociación de Bagalleros 27 de Mayo, a tiempo de confirmar su participación a la reunión del miércoles, ratificó que el único punto que se busca tratar es el referido a la nacionalización de productos y la correspondiente nivelación de aranceles. “En la exportación general se presenta el certificado de origen y los productos son liberados del GAC (Gravamen Aduanero Consolidado), pero a través del trabajo que hacemos de traer los productos de Argentina a Bolivia, no podemos presentar ese certificado de origen, entonces ahí está el problema”, puntualizó, a tiempo de ratificar que el sector busca una resolución o un régimen especial que dé solución a este problema.

Asimismo, el dirigente expresó que el sector bagallero, a pesar de que asistirá al diálogo, desconfía de la buena voluntad de las autoridades nacionales e incluso dudan de que se pueda dar una solución. “Muchas veces hemos viajado a La Paz y a Tarija, pero nunca se llegó a nada. Ojalá que esta vez sea algo favorable porque lo que nosotros queremos es aportar y tributar al Estado”, acotó.

Ochoa aseveró que en caso de no llegar a un acuerdo favorable, no quedará otra que “hacerlo por la fuerza”, lamentando al mismo tiempo que las autoridades hayan esperado ocho días para recién convocarlos a dialogar. “Lo que queremos es tributar y si no lo hacemos nosotros, igual esa mercadería se va por otro camino, por algún paso ilegal, y no se cancela nada”.

Por su parte la representante regional de la Mesa Defensorial, Dra. Janeth Paredes, informó que durante estos días de bloqueo se estuvieron realizando las gestiones correspondientes ante las instancias nacionales, como así también mediando entre los diferentes sectores que se ven afectados con la medida.

En relación al cuarto intermedio que se dio el pasado domingo, Paredes manifestó que al promediar las 11:00 se habilitó el paso primeramente para los camiones del lado argentino, sin embargo al cabo de una hora aproximadamente, los bagalleros decidieron cerrar nuevamente el puente, ya que detectaron vehículos que transportaban granos. En ese sentido, tras varias negociaciones se consiguió finalmente que los camiones, tanto de Bolivia como de Argentina, cruzaran la frontera a partir de la 01:00 de este lunes. “Esto ha generado que las vías se descongestionen, pero después de este paso el sector bagallero instaló nuevamente el boqueo”, acotó.