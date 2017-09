BLOOMING CON GOL DE QUINTANA VENCIÓ AL PUNTERO WILSTERMANN

Con un tanto del argentino Alejandro Quintana. Los dirigidos por el costarricense Jeaustin Campos trabajaron bastante para quedarse con los tres puntos y ponerle un freno al puntero del campeonato Clausura.

SantaCruz/Diez

En un primer tiempo para el olvido, con pocas chances de gol y luchado en la mitad de la cancha, fue la academia la que aprovechó su oportunidad sobre el arco de Raúl Olivares para marcar diferencia en el partido. Los celestes aprovecharon que el rival no mostró el mismo ritmo ofensivo que ante Oriente, ya que careció de un generador de juego sin Cristian Chávez.

Blooming, que no tuvo el mejor de sus partidos, fue auxiliado por Quintana y por Pereyra, quienes se encargaron de complicar a la defensa rival y que gracias a una jugada entre ambos los celestes llegaron al gol. El ‘Picante’ aprovechó un pase de su compatriota para rematar a gol, que evitó Olivares, pero que en el rebote Quintana puso el 1-0 para la ventaja celeste (37’).

La academia lograba abrir el cerrojo aviador, pero en el segundo tiempo no pudo estirar la diferencia en el marcador. El desgaste que hicieron los locales no tuvo sus frutos y el DT Roberto Mosquera decidió apostar por Ricardo Pedriel y Carlinhos para tratar de emparejar las cosas, pero no tuvo resultados.

Sobre el final, Wilstermann se volcó en busca del 1-1, pero Blooming defendió el 1-0 a muerte y tuvo su premio después de los 95 minutos de juego. Con el triunfo, los de Campos suman 14 puntos y se mantienen en el sexto lugar del Clausura, mientras que los rojos siguen líderes del Clausura con 20 puntos, al igual que Bolívar.