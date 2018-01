Boca presenta oficialmente a Wanchope Ábila y Julio Buffarini

En el mediodía de este jueves, el presidente Daniel Angelici presentó oficialmente a los dos primeros refuerzos de Boca, Ramón “Wanchope” Ábila y Julio Buffarini, que trabajan desde el primer día a la par de sus nuevos compañeros en la pretemporada.

Minuto Uno/

“Estoy contento por llegar a Boca, todo el mundo tiene el sueño de llegar. Este club, con tanta historia, te obliga a estar bien y a pelear por todo. Uno tiene que estar preparado y demostrar en la cancha”, manifestó el delantero, que llega después de estar seis meses a préstamo en Huracán.

Por su parte, el defensor procedente del San Pablo de Brasil, evitó hablar de su pasado en San Lorenzo y se mostró orgulloso de llegar al Xeneize. “Estoy feliz de estar en Boca. San Lorenzo es pasado. Di todo por esa camiseta y ahora me enfocaré en este desafío grande en lo personal”, aseguró.

Por su parte, Angelici se refirió también al tercer refuerzo que llegará a Boca, el también ex San Lorenzo Emmanuel Mas, quien, según confirmó el mandamás, “sólo tiene que firmar el contrato”.

Sobre el posible regreso de Carlos Tevez, el Presidente fue tajante y dijo: “Con Tevez sigue todo igual. Hasta que no se desvincule del club chino, no nos sentaremos a negociar”.

En este sentido también le tocó opinar a “Wanchope”, fiel admirador del Apache, quien no ocultó sus ganas de compartir delantera con su ídolo: “Es un sueño jugar con Tevez, es mi ídolo. Ojalá se dé todo y pueda venir”.