Caraparí: Alcalde Peña califica de “irresponsable” publicación de El País y anuncia acciones legales

En conferencia de prensa efectuada la jornada de ayer (martes), el alcalde Wilman Peña calificó de irresponsable la publicación realizada el pasado 7 de diciembre por el periódico El País de Tarija, La misma que hace referencia al exlíder de la organización terrorista Sendero Luminoso del Perú, pero incluye una fotografía de la autoridad municipal de Caraparí y no así la de Abimael Guzmán.

Caraparí/elchacoinforma.com

“Jefe de Sendero Luminoso abandona su juicio en Perú”, es el titular de la nota de prensa en cuestión, donde aparece la fotografía del alcalde Wilman Peña Miranda, pero en la referencia de esta (pie de foto) indica “El jefe de la guerrilla Sendero Luminoso, Abimael Guzmán”.

Ante este hecho, Peña señaló que en primera instancia decidió esperar alguna aclaración por parte de los responsables de El País, pero que sin embargo hasta la fecha no recibió ninguna carta o nota, lo cual considera una falta de respeto hacia su persona y calificó además de irresponsable y poco veraz al trabajo del medio impreso.

“Esto es un atentado no solamente contra mi persona, sino también contra el propio medio de comunicación, contra la veracidad de los medios comunicación, porque uno se preguntaría de qué manera se maneja la información y qué connotaciones se pueden sacar a partir de esta situación”, expresó la autoridad.

Aseveró que la nota de prensa vulnera derechos que están constitucionalizados y que también se puede interpretar como agresión. Puntualizó además, que si bien la Ley de Imprenta protege el trabajo de los periodistas, no da lugar a que se melle la dignidad de las personas y mucho menos dañar la imagen de una autoridad, por lo tanto adelantó que iniciará las acciones legales correspondientes.

Finalmente, Peña expresó que esta clase de publicaciones hacen daño al periodismo en general, ya que pone en duda la veracidad del trabajo que realizan. Enfatizó que en el caso de esta publicación, hubo un manejo irresponsable de la información por parte del medio de comunicación de Tarija, que además adoptó una actitud indolente, “como diciendo aquí no pasó nada, porque no hay ni siquiera una nota de disculpas, dañando la imagen de una autoridad municipal, siendo burla además de una serie de situaciones que no son nada agradables”, acotó.