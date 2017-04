CARAPARÍ: ALCALDE PEÑA PRESENTA DE MANERA OFICIAL EL PROGRAMA DE CALIDAD EDUCATIVA

El Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí, con el objetivo de brindar y ser parte del proceso de enseñanza junto a los docentes, la jornada de ayer (jueves) socializó e hizo el lanzamiento oficial del programa Calidad Educativa, con los directores de las diferentes unidades educativas y las juntas escolares del municipio.

Caraparí/elchacoinforma.com

Dentro del programa se tiene decido capacitar a los maestros, orientarlos y acompañarlos a partir de una corresponsabilidad ciudadana que sería el trabajo con los padres de familia, además de bridar información, estrategias y habilidades, a los jóvenes y niños para contribuir en ellos a ser buenos ciudadanos.

El programa Calidad Educativa tiene tres líneas de acción, inicialmente es trabajar con jóvenes y los padres de familia. Uno de los factores del centro de capacitación es trabajar específicamente con la formación a maestros para desarrollar habilidades y competencias sobre los problemas de aprendizaje, su identificación y luego su intervención en sus aulas educativas, brindándoles estrategias y herramientas para trabajar y mejorar el desempeño escolar y la calidad de vida de cada estudiante.

“Este lanzamiento es la planificación, los objetivos de cómo se pretende tratar este importante tema como es la educación, ya que el municipio tiene competencias muy marcadas como atender en infraestructura y equipamiento, lo cual se viene haciendo, pero con este proyecto queremos ir más allá haciendo más vivo el slogan que dice: la educación es tarea de todos, y es que verdaderamente la educación es tarea de todos”, manifestó el alcalde Wilman Peña.

Asimismo señaló que no por tener las mejores infraestructuras escolares siempre habrá mejor educación, no siempre se da esa situación, porque esas infraestructuras, el equipamiento y las condiciones de trabajo, son parte de la importancia de crear un ambiente estimulante para el estudiante, pero los problemas de aprendizaje tienen otras connotaciones y orígenes, que a veces no tienen nada que ver con el tema de infraestructuras o estar cómodamente sentado en una silla o en un adobe, pero si tiene ver con el factor de influencias de orden y medio social, con influencias dentro de la familia u orden biológico.

“El Proyecto nació en la Unidad de Educación del Municipio, tiene una duración a largo plazo que efectivamente hoy iniciamos el programa Calidad Educativa, donde el proceso se va desarrollando en cuatro módulos a lo largo de la gestión, donde se trabajará en cada uno de ellos cuatro sesiones que se realizarán, para los maestros identificados en los dos primeros módulos hasta las vacaciones invernales en Caraparí, posteriormente se lo hará en Itaú y se concluirá en Hito 22 “, manifestó Carolina Álvarez, responsable del programa Calidad Educativa.