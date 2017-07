CARAPARÍ: AUTORIDADES GUARANÍES DESCONOCEN A ABRAHAM ESPINOZA MONTOYA

Víctor Barrios Segundo, primer capitán Zona Karaparí, Ermelinda Fernández Betancur, capitana comunal; Verónica Roca, reponsable de Tierra y Territorio y Román Gómez López, asambleísta regional por Caraparí, en conferencia de prensa hicieron público el pronunciamiento del Pueblo Guaraní del Departamento de Tarija, repudiando y desconocimiento a Abraham Espinoza Montoya como autoridad representante de la APG.

Caraparí/elchacoinforma.com

“Mencionar en primer lugar, no sé qué será, delincuente se puede decir, nunca ha sido representante y no lo será nunca y nadie lo ha conocido en nuestro pueblo guaraní, no sé de donde aparece como representante del pueblo guaraní”, expresó Román Gómez.

Enfatizó que el pueblo guaraní está siendo dañado en su imagen y dignidad, ya que esta persona que incurrió en delitos y compareció ante el Ministerio Público, manifestó al momento de su aprehensión que era autoridad del Consejo de Capitanías. “No puede ser que cualquier persona se haga llamar asambleísta departamental del pueblo guaraní, presidente del Consejo de Capitanías Guaraní a nivel departamento, policía indígena guaraní y otros cargos más, que él mencionaba en la pasada audiencia ante el Juez de Caraparí, haciendo quedar mal la imagen y dañando a nuestro pueblo”, acotó.

Los Capitanes Zonales del Itika Guasu, Yaku Igua, Villa Montes y Karaparí, como autoridades legítimas del Pueblo Guaraní del Departamento de Tarija, que conforman el Consejo de Capitanes Guaraní de Tarija (CCGT), reunidos en Asamblea de emergencia, en la Sede de la APG Yaku Igua en la ciudad de Yacuiba, a consecuencia de los últimos hechos acontecidos que afectan a la Organización del pueblo Guaraní, emitieron un pronunciamiento donde expresan que la unidad del Pueblo Guaraní es un principio fundamental de esta organización, que proviene de una cultura ancestral como pueblo indígena del Gran Chaco.

Refieren que su organización legítima es la Asamblea del Pueblo Guaraní, que está conformada en el departamento de Tarija por las Capitanías zonales del Itika Guasu, Bermejo, Yaku Igua, Villa Montes y Karapari, las mismas que componen el Consejo de Capitanes Guaraní del Departamento.

En ese sentido y de acuerdo al Estatuto del CCGT en vigencia, la Asamblea Departamental (ñeemboati Guasu) eligió su Comité Ejecutivo o Directorio, el cual está debidamente respaldado por actas y las disposiciones internas de la organización, autoridades que además afirman terminantemente que Abraham Espinoza Montoya, no es de origen guaraní y no pertenece a la Asamblea del Pueblo Guaraní del Departamento de Tarija.

Además ratifican que no es representante indígena elegido por las organizaciones legítimas, por tanto, corresponde que el mismo sea procesado en la justicia ordinaria como “un delincuente corriente”, por todos los delitos denunciados en el Ministerio Público. De igual manera, repudian enfáticamente cualquier acción que hubiese realizado Abraham Espinoza Montoya a nombre del pueblo Guaraní, quedando nulo de pleno derecho cualquier compromiso público o privado que haya sido asumido por esa persona, atribuyéndose ilegalmente representación, deslindando cualquier responsabilidad como consecuencia de sus actos.

El Pueblo Guaraní señala públicamente, que a través de sus representantes tiene en curso una demanda penal en contra de Montotya por avasallamiento de las oficinas del CCGT y el robo agravado de bienes y documentación de la organización, mismo que se encuentra en trámite ante la Fiscalía de Tarija. Denuncian además que ha ocasionado un sin número de conflictos en las organizaciones y comunidades de la APG, y a raíz de ello ha sido declarado como un impostor, persona no grata y un agente de intereses contrarios a la cultura y principios del Pueblo Guaraní.

La nación Guaraní exige a las autoridades competentes, aplicar todo el peso de la Ley para que esta persona reciba las sanciones que correspondan y para evitar que siga cometiendo los delitos denunciados, atropellos, abusos, estafas, extorción, entre otros actos, en contra de la comunidad Guaraní.