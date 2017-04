CARAPARÍ: COMUNARIOS DENUNCIARON QUE FUERON ESTAFADOS POR LA EMPRESA “FINANCIAL GTF” EN PROGRAMA DE VIVIENDA

Alrededor de 30 familias de la comunidad de Santa Rosa habrían sido estafadas por la empresa “Financial GTF S.R.L.”, al igual que otras personas en comunidades de la APG y Zapatera. Los afectados hicieron conocer esta situación a la encargada de Vivienda Social del Gobierno Municipal de Caraparí, Arq. Andrea Balderrama.

Caraparí/elchacoinforma.com

El pasado mes, funcionarios de una empresa que supuestamente depende del Gobierno nacional, llegaron hasta las comunidades de Santa Rosa, Zapatera y otras que corresponden a la APG, ofreciendo proyectos de vivienda productiva, “les hacen llegar una serie de requisitos y entre ellos que tienen que hacer un depósito a un número de cuenta”, indicó Balderrama.

La profesional refirió que además de los montos solicitados, que varían entre los 40 y 100 bolivianos, la empresa pidió aportes para coordinación zonal y para realizar gestiones.

“Hemos hecho nuestras investigaciones como parte del Gobierno Municipal, hemos dado con esta empresa que casualmente es una de las observadas por el Ministerio de Obras Públicas. Por este motivo informarle a toda la población que no se haga engañar, cualquier beneficio que ellos vayan a tener siempre vendrá por parte de nuestras autoridades locales”, puntualizó, señalando además que a nivel departamental y nacional, son más de 10 mil familias afectadas por este tipo de estafa.

Por su parte el señor Juan Carlos Quiroga, vecino de la comunidad de Santa Rosa, manifestó que se vieron sorprendidos por esta situación, donde varias familias prepararon la documentación requerida, solicitaron la certificación ante la OTB y realizaron los depósitos en la cuenta bancaria que les indicaron los funcionarios de la empresa, con la esperanza de poder acceder al beneficio de la vivienda productiva.

Asimismo señaló, que los afectados no descartan iniciar acciones legales en contra de la empresa Financial GTF S.R.L. “Nos damos de que en realidad no era una empresa bien que podía hacer este beneficio, estamos haciendo todas las averiguaciones necesarias para ver qué medidas tomar”, indicó Quiroga.

Comunicado del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas:

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, se hizo conocer a la opinión pública, que para poder operar legalmente en Bolivia, las ONGs deben ser autorizadas por el Estado.

“No se tiene conocimiento de las actividades realizadas por Green Technologies Financial LLC, GTF Financial S.R.L., Southern Chedrokee Nation and the Red Fire People, Asociación Mutual Evangélica Boliviana S.R.L. “AMBRA”, FUNSAA y Green Technologies Financial Corporate & Governent Financing”, dice el comunicado oficial.

Asimismo señala que: “el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y la Agencia Estatal de Vivienda, aclaran que en ningún momento dieron potestad a empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, personas naturales y jurídicas, de hacer cobros a cambio de acceder a una vivienda social en todo el territorio nacional”.