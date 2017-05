CARAPARÍ: MÉDICOS CUBANOS INFORMAN SOBRE LA IMPORTANCIA DE OPERACIÓN DE CATARATAS Y PTERIGION

El Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí, en coordinación con la Brigada de Médicos Cubanos, trabajan incansablemente en crear conciencia en la población continuando con la campaña de pesquisa, atención y operaciones gratuitas a pacientes que tuvieran problemas de cataratas y pterigion, previo diagnóstico realizado en el Centro de Salud Virgen de Guadalupe Caraparí o en el Centro Oftalmológico de la ciudad de Yacuiba.

Caraparí/elchacoinforma.com

“Continuamos realizando de manera gratuita la atención a pacientes que estuvieran atravesando por momentos difíciles de salud con relación a dolencias o pérdida paulatina de la visión, que necesariamente necesitan realizarse una operación de catarata y pterigion, previo diagnóstico”, indicó Yuliet Ivis Morgado Rivas, responsable de la Brigada Médica Cubana en Caraparí.

Asimismo enfatizó que no están teniendo los resultados que esperan y desean, porque saben de la existencia de pacientes con dolencias y pérdida paulatina de la visión en todo el municipio de Caraparí, porque no existe todavía en la población una consciencia de lo importante que es la operación por el bien de su salud, ya que no tiene consciencia de que el Pterigion o Catarata causan ceguera.

El pterigion es un crecimiento carnoso de la conjuntiva que invade la córnea (la ventana transparente del ojo), es un proceso anormal en el cual la conjuntiva (membrana que cubre el blanco del ojo), crece hacia la córnea, puede ser pequeño o crecer lo bastante hasta interferir con la visión.

Catarata es una nubosidad (opacidad) en el cristalino del ojo que dificulta la visión, es un problema que toda persona va a padecer en algún momento, sin embargo no se trata de una enfermedad sino de un envejecimiento ocular, donde la cirugía es el mejor tratamiento.