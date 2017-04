CARDOZO CALIFICA LA LEY TRANSITORIA COMO UN BOICOT POLÍTICO DEL MAS PARA TOMAR POR ASALTO LAS INSTITUCIONES

En conferencia de prensa brindada ayer (miércoles) en la Secretaría de Hidrocarburos, el asambleísta departamental Wilman Cardozo, aseveró que la Ley Transitoria promulgada por el presidente Morales, somete a la Región del Gran Chaco al centralismo nacional.

Yacuiba/elchacoinforma.com

“Esta Ley trucha que viola el artículo 272 de la Constitución Política del Estado y el artículo 52 del Estatuto Autonómico del Chaco, establece que todo lo que se tenga que hacer en el Chaco tiene que ser en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, con el Gobierno Nacional, a dónde nos llevaron estos tipos con tal de quedarse en la pega”, expresó Cardozo.

En ese sentido, el asambleísta refirió que accionarán mecanismos legales para seguir defendiendo al Chaco, para evitar que las autoridades secuestren la Autonomía Regional. “Yo en lo personal no reconozco a esas autoridades que vayan a elegir en los próximos cinco días, porque en primer lugar no van a representar a nadie”, acotó.

Cardozo manifestó que lo que se pretende con esta salida, es buscar “pegas” para toda la gente del MAS que no tiene espacio en las instituciones, con la complicidad de algunos funcionarios públicos, por lo que calificó esta acción como un asalto a los intereses del Chaco.

“Nosotros vamos a continuar luchando por la Autonomía que quiere este pueblo, no una Autonomía para los masistas o un sector político en particular, sino una Autonomía que en verdad cambie las condiciones de vida de la gente (…) por qué no se convocó a elecciones, por qué quieren seguir condenando a este pueblo a tres años más de desgracia, a tenernos como estamos en este momento como pueblo, por qué nos someten al centralismo nacional”, puntualizó.

Finalmente, Cardozo sentenció que la nueva autoridad regional, al estar sometida al centralismo nacional, no velará ni defenderá los intereses del Chaco, ya que tendrá que rendir cuentas a su “comando” nacional y al partido de Gobierno de turno.

“Son masistas los que están haciendo este boicot, masistas boicoteando para que el Gobierno y estas autoridades que van a ser designadas a dedo, tomen por asalto las instituciones públicas”, enfatizó.