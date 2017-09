CARLOS VALVERDE RETORNA A BOLIVIA Y FERREIRA ASEGURA QUE TIENE TODAS LAS GARANTÍAS

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, al enterarse del retorno de Valverde expresó que tiene todas las garantías para estar en su país y que no era necesario que se haya ido.

ANF/

El periodista Carlos Valverde retornó a Bolivia y este martes emitió su programa desde Santa Cruz, luego de 16 meses de permanecer en Argentina en autoexilio.

El comunicador salió del país en 2016 tras denunciar persecución política por las revelaciones que hizo en el caso Zapata, exnovia del presidente Evo Morales.

“Mi primer programa en Santa Cruz después de un año y cuatro meses fuera del país, extrañé muchísimo, he comido en este año que he estado allá más cuñapé de lo que he comido en mi vida”, refirió Valverde al inicio de su programa que se transmite por Facebook.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, al enterarse del retorno de Valverde expresó que tiene todas las garantías para estar en su país y que no era necesario que se haya ido.

“Creo que no era necesario que se haya ido, no había causa de ningún tipo para que se vaya, lo dijimos cuando se fue, me parece muy bien que vuelva a su país, a su ciudad, tiene todas las garantías como cualquier ciudadano, no tiene por lo que yo sé ningún tipo de juicio, ninguna acción”, manifestó Ferreira.

Valverde decidió retornar al país porque considera que ya no se cierne sobre él ningún tipo de amenaza. “Ha concluido todo el caso Zapata y no se me ha implicado en nada”, dijo.

Al respecto, Ferreira manifestó que mucha gente a título de exiliado sale del país por escapar de la ley por actos de corrupción, pero “ese no es el caso de Valverde, no tiene ningún proceso, ninguna acción de nadie, mucho menos la amenaza, más bien tiene la garantía y la protección ciudadana que da el Estado a todas las personas”.