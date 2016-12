CASO LAMIA: GOBIERNO INICIA ACCIONES LEGALES CONTRA DIRECTOR DE AASANA EN SANTA CRUZ

El Ministerio de Obras Públicas informó el miércoles que se están iniciando acciones legales contra el Director Regional de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea de Bolivia (AASANA) en Santa Cruz, por no haber prestado cooperación de manera efectiva en la investigación sobre el accidente del avión de LaMia.

La Paz/ABI

El 28 de noviembre la nave de esa empresa aérea se accidentó cerca al aeropuerto de Rionegro, Antioquia, con un saldo trágico de 71 muertos, la mayoría del club brasileño Chapecoense.

“En el caso del Director Regional de AASANA Santa Cruz, se están iniciando acciones legales en su contra, por no haber prestado la cooperación de manera efectiva en la investigación, como manifestaron representantes de Aerocivil Colombia”, señala un comunicado de esa repartición del Estado.

El lunes, el secretario de Seguridad Aérea de Aeronáutica Civil de Colombia, Freddy Bonilla, presentó el informe preliminar sobre el accidente de LaMia y destacó la cooperación del Gobierno boliviano en la investigación, pero lamentó que AASANA no les permitió acceso a las grabaciones entre el piloto y la torre de control durante el despegue de la aeronave accidentada.

En el comunicado, el Ministerio de Obras Públicas de Bolivia remarcó “de acuerdo al convenio de Chicago y el anexo 13 (Investigación de accidentes e incidentes de aviación), es el Estado del suceso responsable de la investigación, en este caso Colombia, razón por la cual se ha coadyuvado a Aerocivil Colombia en todo el proceso de investigación”.

Ese despacho explicó que “de oficio” realizó una revisión y análisis de dos situaciones muy particulares vinculadas al accidente, como los eventos previos suscitados al vuelo (autorización de salida al exterior y plan de vuelo autorizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC) y los trámites realizados por LaMia para obtener el certificado de Explotador Aéreo ante la DGAC.

“En ninguno de los casos se interfiere con el proceso de investigación que desarrolla Aerocivil Colombia, en estricto cumplimiento al Convenio de Chicago”, remarca el comunicado del Ministerio de Obras Públicas.

No obstante, señala que los criterios que emite ese despacho coinciden con el informe preliminar emitido por Aerocivil Colombia.

Esa cartera de Estado anunció que se pronunciará “una vez recibida la documentación oficial sobre el informe final”.

“Finalmente aclarar a la opinión pública que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda está asumiendo las acciones legales que corresponde, en contra de todos los servidores públicos que incumplen deberes y obligaciones”, sostiene el comunicado.