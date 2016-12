CHOFERES DE BOLIVIA SE DECLARAN EN EMERGENCIA Y PIDEN AMPLIAR HASTA FEBRERO VIGENCIA DEL SOAT 2016

El secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, dijo el martes que ese sector decidió declararse en emergencia, por el retraso en la venta de rosetas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2017 y pidió ampliar hasta febrero la vigencia del seguro de este año.

La Paz/ABI

“Las federaciones departamentales están en estado de emergencia. (…) Nosotros no vamos a poder adquirir el SOAT en 4 días eso es imposible, entonces vamos a pedir una tolerancia el mes de enero más que tenga valides este seguro que está vigente y a partir de febrero todos podamos asumir esta responsabilidad”, explicó en conferencia de prensa.

El dirigente pidió a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) que emita un pronunciamiento por el retraso de la venta de rosetas del SOAT para que el sector no sea perjudicado.

“La APS es el ente regulador sancionador por lo tanto estamos esperando que tenga una postura clara en este aspecto, tomando en cuenta que nosotros habíamos recomendado que para la aprobación de este decreto debería haber un consenso con quienes adquirimos el seguro viendo que es no es un tema de comercialización sino más social”, remarcó.

Dijo que desde 9 de diciembre hasta la fecha solo 5% del transporte público adquirió la roseta del SOAT 2017.

“La APS debe sacar un instructivo porque responsabilidades tiene UNIvida, (…) ellos tienen que sacar un instructivo para que nos de la tolerancia”, insistió.