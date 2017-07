COMITÉ DE FRONTERAS: CHILE PERFILA ACUERDO ENTRE CARABINEROS Y POLICÍA BOLIVIANA

La directora de Fronteras y Límites de Chile, Ximena Fuentes, afirmó el lunes en Santa Cruz que se debe perfilar, en la reunión del Comité de Fronteras que se realizará mañana (martes), un acuerdo entre los Carabineros de su país y la Policía boliviana, para mejorar la operatividad entre ambas instituciones y evitar incidentes fronterizos.

Santa Cruz/ABI

Tras llegar a Santa Cruz, Fuentes dio que acuerdo permitirá solucionar, de manera más efectiva, eventuales incidentes de frontera, como ocurrió con la devolución inmediata a su país de los dos carabineros que cruzaron sin permiso a Bolivia a comienzos de este mes.

“Ese es un factor que lo tenemos que ver con el acuerdo de cooperación entre la Policía Nacional de Bolivia y los Carabineros de Chile, específicamente como ser más operativos en esta precisa materia, entre Carabineros y policías para que se solucione estos temas como se solucionó”, puntualizó a la Red Patria Nueva.

No obstante, dijo que el Comité de Fronteras no solo abordará los incidentes de frontera, “que es algo que no debería ocurrir”, sino tendrá una agenda multitemática.

#Bolivia recibe fraternalmente a delegación de #Chile que arribó a Santa Cruz para la 13º Reunión el Comité de Fronteras.@mincombolivia pic.twitter.com/TyYYBnJiMe — Cancilleria Bolivia (@MRE_Bolivia) July 24, 2017

La reunión del Comité de Fronteras fue pactada luego de dos incidentes fronterizos: uno ocurrido el 19 de marzo, en el que nueve funcionarios bolivianos fueron detenidos cuando participaban en un operativo anticontrabando y sentenciados posteriormente; y otro reportado el 7 de julio cuando dos carabineros chilenos cruzaron la frontera ilegalmente, pero fueron devueltos a su país dos días después por la vía diplomática.

Según datos oficiales, la reunión se realizará después de seis años, luego que autoridades chilenas suspendieron una cita que debía abordar temas referidos al control fronterizo.