CONALJUVE DA 72 HORAS PARA ANULAR ALZA ELÉCTRICA Y ANUNCIA BLOQUEO NACIONAL

La Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) decidió este lunes en Ampliado instalar bloqueos de caminos a nivel nacional desde el 8 de agosto, en caso de que la Autoridad de Electricidad (AE) no anule en 72 horas la resolución que permite el incremento de 3% para el servicio de energía eléctrica.

La Paz/Erbol

El Ampliado nacional se realizó en oficinas de la Fejuve de La Paz. Hubo un debate de varias horas, puesto que la mayoría de las federaciones regionales se inclinó por aplicar medidas de presión, pero tuvieron que sortear la oposición del presidente de la Conaljuve y senador del MAS, Efraín Chambi, quien pretendía evitar que se vaya al bloqueo.

El presidente de la Fejuve de Santa Cruz, Abad Lino, expresó su molestia porque todo el día se discutió sobre el rechazo al incremento, pero el ejecutivo Chambi salía con otro “discursito”. El representante cruceño dijo que incluso se tuvo que levantar la voz cuando se leyó un proyecto de resolución que no recogía el pedido de los vecinos de base.

Al final se impuso la mayoría que impulsó las medidas de presión. Así el Ampliado aprobó una resolución cuyo punto primero da un plazo de 72 horas a la AE para anular la autorización del incremento de las tarifas eléctricas.

“En caso de no dejar sin efecto la Resolución No 280/2017 emitida por la AE en el plazo de 72 horas, se disponen medidas de presión con bloqueo de caminos en todo el Estado Plurinacional de Bolivia a realizarse el 8 de agosto de 2017”, dice el punto 1 de la Resolución de la Conaljuve.

Después del Ampliado, el senador Chambi insistió en que no deberían llevarse a cabo las medidas de presión. “Esperemos que aquello (el bloqueo) no ocurra. Nosotros como ejecutivo de Conaljuve vamos a agotar todos los espacios para que podamos de alguna manera hacer entender a algunas federaciones que no es un tema de 3% sino que las operadoras no están menadnos de manera responsable la calidad del servicio”, manifestó.

La Conaljuve también decidió que se realicen auditorías a las empresas distribuidoras del servicio de electricidad, que se fiscalice los beneficios gratuitos los trabajadores de ENDE y compañías de este servicio, la realización de mesas técnicas con la AE y adecuar la normativa del sector eléctrico a la Constitución.