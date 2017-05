CONCEJO MUNICIPAL DE YACUIBA CONVOCA A LA ALDT PARA TOCAR LEY DEL 8% Y EXIGIR RESPETO A LA LEY 3038

La jornada de este martes la secretaria del Concejo Municipal de Yacuiba, Ana María Soria, presentó ante la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), la convocatoria para que los asambleístas asistan el día jueves 11 de mayo, a una importante reunión en municipio yacuibeño.

Tarija/elchacoinforma.com

Según la nota emanada desde el Concejo Municipal, el objetivo de la reunión es el de buscar acciones y determinaciones de manera conjunta con la ALDT, sobre el proyecto de Ley de Distribución de Regalías de la producción de campos hidrocarburíferos provinciales, que pretende arrebatar el 45% al Gran Chaco.

Por este motivo, como región se solicita incluir un artículo dentro de esta Ley, en el cual expresamente se determine que el 45% que corresponde al Chaco no se toque.

De igual manera, en la reunión se abordará el tema referente a la Ley de Transferencias del 8% a los municipios, la cual no especifica que los recursos a ser transferidos corresponden al 55% departamental, aspecto que preocupa ya que puede igualmente afectar a los ingresos que percibe la Región Autónoma del Gran Chaco, por concepto de regalías hidrocarburíferas e IDH.

“Nosotros como como Concejo Municipal hemos sacado en el plenario el día de ayer (lunes) una posición firme y contundente, de que el proyecto de ley que se va tratar ahora (Ley del 8%), tenga de manera específica y clara que el 45% del Chaco no se toca (…) No estamos en contra de que también los municipios perciban su porcentaje que les corresponde, pero que se inserte de manera clara, específica y contundente dentro del proyecto, un artículo en el que se mencione que no se va tocar el 45%”, dijo Soria ante los medios de prensa de la capital tarijeña.