COREA DEL NORTE AMENAZA RESPONDER ATAQUES DE EEUU CON ARMAS TERMONUCLEARES

Alejandro Cao de Benós, vocero del gobierno de Kim Jong-un, advirtió que el país posee una bomba capaz de destruir a la humanidad y está dispuesto a utilizarla. “No existirá el mundo sin Corea”, aseguró.

Corea del Norte/Infobae

Un día después del lanzamiento fallido de un misil KN-17 por parte de Corea del Norte, Alejandro Cao de Benós, vocero del régimen de Kim Jong-un, habló con el canal de noticias argentino TN y aseguró que “la posibilidad de una guerra nuclear está sobre la mesa”.

“Si EEUU se atreve a lanzar un ataque preventivo al modo de lo que hizo en Afganistán o Siria recientemente, Corea responderá. Una guerra nuclear puede suceder; está en las manos del presidente Trump”, advirtió Cao de Benós, el español con nacionalidad norcoreana convertido en “delegado especial de la República Popular de Corea” en Occidente.

El vocero del régimen norcoreano argumentó que un ataque del estilo del de “la madre de todas las bombas” en Afganistán o un ataque específico con misiles sobre centrales nucleares en la península coreana, o directamente sobre objetivos estratégicos como, por ejemplo, la oficina del Partido del Trabajo en Corea, “se respondería con misiles intercontinentales y muy probablemente con armamento nuclear”.

Cao de Benós afirmó que “Corea del Norte no está usando las armas para presionar”. Y agregó: “Corea únicamente muestra su armamento para advertir a los EEUU de lo que sucederá si lo ataca. Es una medida puramente disuatoria. No va buscando unas posibilidades de negociación para forzar a EEUU a que de confesiones. Corea lo único que quiere es la paz y que la dejen estar, que se respete la soberanía coreana”. Benós siempre se refiere a la nación que representa como simplemente Corea, sin especificar si es la del Sur o la del Norte.

Y Benós explicó que la política en defensa de Corea del Norte se define básicamente en dos posiciones: “En primer lugar, queremos la paz, pero no la mendigamos. No vamos a llamar a la paz a cambio de arrodillarnos delante del imperio norteamericano. Y número dos, no existirá el mundo sin Corea. Si EEUU, de forma unilateral, decide arrasar a la nación coreana, como ya hizo en los años 50, Corea no se va a quedar de brazos cruzados y responderá con armas termonucleares”.

El portavoz español del gobierno de Kim Jong-un advirtió que las armas termonucleares que existen en Corea del Norte, “como la bomba H”, pueden llegar a tener “desde 100 a 500 veces el poder de la que lanzó EEUU en Hiroshima”. “Y si ya en 1945 los propios norteamericanos calculaban que 25 bombas como la de Hiroshima cambiarían la vida en nuestro planeta, imagínese una de 500 veces ese poder”, amenazó.

Afirmó que si Kim Jong-un decidiera lanzar una bomba H “desaparecería la humanidad tal como se la conoce”.

Benós explicó que los primeros lugares donde Corea del Norte “respondería” serían Japón, en concreto “Okinawa, donde están las bases de EEUU, y lógicamente Corea del Sur, donde EEUU mantiene armamento nuclear y más de 30.000 soldados”.

Por último, remarcó: “En Corea existe todavía una ideología comunista por la que se lucha, por la que se vive, por la que se trabaja. Y eso por encima del valor de la propia vida personal. La gente está dispuesta a defender a su nación. Los 24 millones de habitantes de la república están dispuestos a dar la vida por ella. Si es atacada, todo el mundo se levantará a defenderla con todos los medios que tiene. Y aprovecharán ese momento para dar el golpe y eliminar a los EEUU por lo menos de toda la zona del Océano Pacífico”.