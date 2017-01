“CR7” CERRÓ CON EL PREMIO EL AÑO PERFECTO DE SU CARRERA

Finalmente, se cumplieron todos los pronósticos y Cristiano Ronaldo fue galardonado por la FIFA como el mejor futbolista de 2016. Días antes del evento, ya se lo mencionaba como el seguro ganador de la distinción, un trofeo plateado, de 31 centímetros de alto y de 6,4 kilos de peso que remplaza el FIFA Balón de Oro, un ex combo entre el Balón de Oro de la revista France Football y el FIFA World Player, que se dio de 2010 a 2015.

Zurich/Agencias

Con este lauro, “CR7” igualó a Lionel Messi en lo que respecta a premios individuales por méritos como futbolista. Ambos cuentan con ocho trofeos en sus vitrinas. El jugador de Real Madrid ostenta cuatro Balón de Oro (2008, 2013, 2014 y 2016), un FIFA World Player (2008) y dos premios como mejor jugador del fútbol europeo (2014 y 2016). En cuanto a títulos colectivos, el portugués hace gala de un gordo palmarés: tres Liga Premier (2006/7, 2007/8 y 2008/9, con Manchester United); tres Liga de Campeones (2007/8, con Manchester United, 2013/4 y 2015/6, con Real Madrid ); una Supercopa de Europa (2014/5); una Supercopa de España (2012/3, con), ambas con el “Merengue”; tres Community Shield (2003/4, 2007/8 y 2008/9, con Manchester United); una Liga Santander (2011/2, con Real Madrid); dos títulos en el Mundial de Clubes (2008/9, con Manchester, y 2014/5, con el Madrid); dos Copas del Rey (2010/1 y 2013/4, con Real); una FA Cup (2003/4, con Manchester United); dos Copas de Inglaterra (2005/6 y 2008/9, con Manchester United), y una Eurocopa (2016 con Portugal).

Todo suyo

“El año pasado fue un año de ensueño. Con el Real Madrid ganamos la Champions League. Con Portugal fuimos campeones de Europa por primera vez. Fue un año increíble”, sostuvo un extasiado Ronaldo, de 31 años.

“Es la primera vez que se entrega este trofeo y es muy especial ser el primero en recibirlo. Es un privilegio. Yo siempre tuve un objetivo y no era ser un jugador de fútbol, era ser una estrella, y bueno, los trofeos hablan por sí mismos. Y los récords que he batido”, aseguró el luso, que dijo seguirá por el mismo camino del éxito. La victoria es una motivación para él. “Ahora tengo que seguir trabajando. Probablemente ha sido mi mejor año de lejos… Estoy muy contento de haber ganado este premio. Lo voy a poner en mi Museo”, afirmó. Cristiano también les agradeció a sus compañeros tanto de su club como del seleccionado portugués, y a su familia por apoyarlo en todo momento.

Ausente con aviso

La pronunciada ausencia de Messi a la ceremonia de premiación terminó por despejar las pocas dudas que quedaban, respecto de que Cristiano obtendría el galardón. Pero el faltazo de “La Pulga” no se debió a una decisión personal, sino a una disposición de “Barça”.

“Con el objetivo de priorizar la preparación del partido de (mañana) contra el Athletic Club, Barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en la gala The Best FIFA no se desplacen”, decía el comunicado colgado en la web oficial del club catalán.

El ganador salió del voto de los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, así como de una encuesta entre un grupo de periodistas y un sufragio online de los fans. Cristiano se quedó con el 34,54% de los apoyos, por delante del 26,42% de Messi y los 7,53% de Antoine Griezmann.