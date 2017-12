Yacuiba: Gran cantidad de personas acuden a recabar el certificado de impedimento

Las personas que se ven impedidas de votar en las elecciones Judiciales, sea porque viven en otra ciudad o porque se encontraron con algún inconveniente en la mesa de sufragio, entre otros, acuden ante el punto habilitado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) Tarija, ubicado en calle Sucre entre Comercio y Santa Cruz.

Yacuiba/elchacoinforma.com

En esta jornada de elecciones se pudo advertir una gran cantidad de personas haciendo fila, la cual inicia desde la puerta de la oficina del TED y dobla en la esquina llegando hasta la puerta del mercado Central, sobre la calle Santa Cruz.

Varios ciudadanos expresaron su molestia porque el proceso para la entrega de estos certificados es muy lento, algunos aseguran que están desde las 9:00 y que no logran avanzar. Su mayor preocupación radica, en que les informaron en oficinas del TED, que el documento de impedimento se entregará en Yacuiba únicamente hasta las 16:00 de hoy, situación que consideran un despropósito, tomando en cuenta la gran cantidad de personas que acuden por este motivo.

“Estoy desde las 9:00, ellos dicen que atenderán solo hasta las 16:00 y como pueden ver la cola es prácticamente de una cuadra y media. Yo no entiendo, dónde está su responsabilidad, estamos desde temprano pero se lavan las manos y no tienen consideración de tanta gente que está desde temprano, la fila avanza a paso de tortura”, expresó el ciudadano Juan José Vilar, quién refirió además que vive en La Paz y lastimosamente se vio impedido de retornar a esa ciudad para emitir su voto.

Asimismo, aseveró que entre la gente que se encuentra en la fila, hay quienes señalan que cuando fueron a votar se dieron con la sorpresa de que no están en las listas y por ese motivo no pudieron sufragar. “Lo más lamentable es que vemos que a mucha gente no le están dando solución, y como puede ver la fila es larga, estamos bajo la lluvia y al final no recibimos el trato que merecemos siendo que venimos a cumplir con nuestro deber cívico”, acotó.

Al respecto Ricardo Camacho, facilitador del TED, refirió que los certificados de impedimento se están entregando desde las 8:00, tomando en cuenta que hay ciudadanos que por motivo de tránsito se quedaron en Yacuiba y no pudieron retornar a sus lugares de origen. Enfatizó que de acuerdo instrucciones emitidas desde el ente superior, el documento se entregará hasta las 16:00.

En ese sentido, las personas que no logren tramitar hasta esa hora el certificado de impedimento, tendrán que hacerlo en el transcurso de los siguientes 30 días, en las oficinas de los Tribunales Electorales de las capitales de Departamento.

Los justificativos. Únicamente se está entregando el certificado a las personas que se encuentran en tránsito, es decir que votan en otra ciudad. En el caso de personas que hubieran extraviado el documento de identidad, deberán presentar la denuncia de este hecho ante la autoridad policial para la emisión de un certificado, con el cual se podrá luego solicitar ante el TED, en la capital del Departamento, el correspondiente documento de impedimento.