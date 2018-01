Dakar 2018: Fuentes y Nogales inician el reto con el apoyo de YPFB

Los corredores nacionales en la categoría motocicletas, Fabricio Fuentes y Danny Nogales, promocionados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), inician el Rally Dakar 2018 con el reto de mejorar sus marcas y la esperanza de ubicarse en los mejores sitiales de la competencia, considerada la más exigente del mundo.

ABI/

“Estoy listo para arrancar la tercera versión en el Dakar. Quiero dar mi más profundo agradecimiento a YPFB por el apoyo incondicional y el patrocinio que me brindan porque gracias a ellos se está haciendo realidad esta nueva travesía, este nuevo sueño, no solamente mío sino de todo un país; y bueno, agradecerles de corazón infinitamente”, señaló Nogales, citado en un boletín de la estatal petrolera.

El piloto cochabambino participa por tercera vez consecutiva en el Rally Dakar, que arribará a Bolivia el 12 de enero, por La Paz, desde Perú, pasará por Uyuni y Tupiza, cuyas configuraciones topográficas varían notoriamente.

Entretanto, el crédito chaqueño Fabricio Fuentes, agradeció al pueblo boliviano por el apoyo que le brinda para su participación en la 40 versión del Rally Dakar.

“Muy agradecido por el apoyo de YPFB, una compañía que me apoya en este último Dakar, eso significa mucho para mí, para poder lograr el proyecto y el objetivo que me he trazado para esta nueva edición del Dakar”, dijo Fuentes, notoriamente emocionado por comenzar la competencia.