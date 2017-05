DENUNCIAN QUE SEDECA NO CUMPLE CON TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN RUTA AL GRAN CHACO

La presidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Sonia Condori, denunció el martes que el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) no está cumpliendo con su trabajo de mantenimiento en la ruta al Gran Chaco.

TARIJA/ABI

“Pudimos verificar que Sedeca no está realizando un buen mantenimiento en cuanto a desvío, no existen señalizaciones, no cumplen condiciones laborales en cuanto a ropa de trabajo, eso vamos a remitir como Brigada Parlamentaria recomendaciones”, informó a los periodistas.

Explicó que una comisión de la Brigada Parlamentaria de Tarija inició, el lunes, una inspección a los trabajos que se realizan en la ruta hacia el Gran Chaco, actividad que concluye mañana, miércoles, de acuerdo al cronograma.

“Hemos visto que los tramos que están trabajando empresas contratadas por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se está cumpliendo con todas las normas. Pero donde está el Sedeca hay incumplimiento de pago y otras deficiencias que verificamos con el Ministerio de Trabajo”, agregó.

Condori indicó que el lunes recorrieron de la ciudad de Tarija hasta Villa Montes, y en esta jornada inspeccionan la carretera de Villa Montes a Yacuiba y Bermejo.