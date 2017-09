DESALOJAN DE LA UMSA A UNA VENDEDORA AMBULANTE EN PLENA LLUVIA

Universitarios increparon a la mujer que echó de la UMSA a la vendedora ambulante de dulces.

La Paz/ANF

Una vendedora ambulante de dulces fue expulsada de los predios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz en plena lluvia por una supuesta funcionaria, que se identificó como trabajadora de Bienestar Social.

#ANF [Video] Vea como una supuesta funcionaria de la #UMSA echa a una vendedora que se refugiaba de la lluvia en predios universitarios. pic.twitter.com/Yymbmgeg9O — Agencia Fides (ANF) (@noticiasfides) September 28, 2017

Este caso fue conocido de manera pública gracias a la difusión de un video en las redes sociales, que se presume fue grabado por los mismos estudiantes de la UMSA.

En el video, la supuesta funcionaria exige en tono agresivo a la vendedora abandonar el sitio e incluso amenaza con despojar su canasta de dulces en caso de que ella siga sentada en el lugar.

“Ya pues sal rápido, no te voy a esperar toda la noche, si no me lo voy a llevar tu canasta. Hasta contar dos, uno…”, reprendió la agresiva mujer.

Frente a esa actitud, estudiantes que se encontraban en el lugar reaccionaron indignados e increparon a la “funcionaria” calificándola incluso de “inhumana”.

Aunque la “funcionaria”, para justificar su actitud, dijo que la casa de estudio no puede ser como la Pérez u otra vía del centro paceño, donde proliferan vendedores ambulantes.

En medio de esa discusión, la vendedora abandonó el lugar.