DESOCUPADOS MARCHAN EN VILLA MONTES, REPUDIAN INCAPACIDAD DE AUTORIDADES

La jornada de este martes, la Asociación de Desocupados de Villa Montes marchó por las principales calles de la ciudad Benemérita, como una medida de reclamo hacia la autoridades que no gestionan ni generan mejores condiciones de vida para la población.

Villa Montes/elchacoinforma.com

Cristian Flores, presidente de la Asociación de Desocupados, refirió a El Chaco Informa que por una parte las autoridades constantemente se quejan de que no hay recursos económicos, y que además las empresas petroleras que llegan a la región traen a su personal de otros lugares, por lo que el dinero no se queda en Villa Montes.

“Esa es la preocupación que tenemos como trabajadores desocupados de Villa Montes, qué haremos nosotros el día de mañana si aquí no hay trabajo, no hay industria, ni nada. No hacemos medidas de presión para entrar a trabajar a Setar, Emtagas, Sedeca, Subgobernación o Alcaldía, nosotros llevamos adelante nuestras medidas para que las autoridades despierten de sus laureles y sepan que en el municipio, la situación económica anda pésima y que solo unas cuantas familias se están beneficiando en este pueblo”, dijo Flores.

El pasado 4 de mayo, la Asociación de Desocupados realizó un bloqueo al ingreso de la empresa Servi-Petrol, acantonada en la comunidad de San Antonio, reclamando la asignación de cupos laborales. Al respecto, el dirigente infirmó que se realizaron diversas reuniones y que esta tarde tienen programada una reunión con la empresa, donde se espera llegar a una solución satisfactoria.

“Nosotros tuvimos que resolver esta situación por nuestros propios medios, sin el apoyo de las autoridades. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a ir a tocar las puertas de todas las intuiciones, Subgobernación, Alcaldía y al Concejo Municipal”, acotó.

Finalmente expresó que Villa Montes recibe el mismo presupuesto que Yacuiba, pero cuenta con casi la tercera parte de población, situación que demuestra que las autoridades no están realizando las gestiones de manera adecuada.

“Las autoridades viven lamentándose de su incapacidad, con tanta plata y no poder hacer gestión cuando en otros municipios que no reciben regalías como nosotros, hacen sus obras y viven haciendo respetar el derecho de sus pobladores, eso queremos que nuestras autoridades hagan, porque estamos totalmente desamparados”, concluyó.