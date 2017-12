Destroyers espera concentrado a un Petrolero que se juntó recién en Santa Cruz

Algunos jugadores viajaron junto a Oscar Garvizú, volaron en una pequeña avioneta de Yacuiba a la capital oriental, el resto de los futbolistas volaron desde sus distritos directamente a Santa Cruz y se juntaron nuevamente para realizar la única práctica previa al duelo ante Destroyers.

Late.com.bo/

Los paraguayos David Robles y José Baez, aseguraron que volverían, lo mismo que el resto del equipo, por lo que Garvizú podrá tener a todos sus jugadores -si se resuelve el tema económico- caso contrario, el club tiene un plan B y llevó a varios juveniles.

Sucede que el equipo se puso firme y de no cobrar hasta las 10:00 del miércoles, todos los jugadores que ya no tienen contrato, no se presentarán y ya le avisaron a Florencio Vargas, presidente del Club.

Si el once del equipo de Petrolero tiene a los titulares, presentará a: Juan Carlos Robles; Eduardo Puña, José Baez, Sebastian Reyes, Gerson García; Luis Hurtado, Alvaro Quiroga, Tonino Melgar (Frank Oni), Paul Arano; Rodrigo Vargas y David Robles.

En la vereda de la “Máquina Vieja”

Todo lo contrario a lo que pasa con su rival, Destroyers espera concentrado en un céntrico hotel de Santa Cruz el duelo de vuelta por el ascenso indirecto al profesionalismo.

El equipo Canario se presentó ante los medios para pedir el respaldo de Santa Cruz, quieren que toda la ciudad se haga cargo de esta ilusión de volver al profesionalismo. “Sabemos que todos los partidos son diferentes, a pesar que nosotros somos conscientes de que ganaos la mitad de la clasificación, queda un paso importante y ojalá culminemos con un triunfo”, dijo el DT de la Máquina Vieja.

El once del equipo cruceño puede tener a: Alexander Silva; Jorge Vargas, Luis Osinaga, Diego Paz, Vitor; Daniel Saravia, Jonathan Salinas, Diego Rodríguez, Carlos Duarte; Angel Cuellar, Carlos Suárez.