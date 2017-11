Disney encuentra a la actriz que interpretará a Mulan en la versión real

El papel de la famosa guerrera animada será interpretado por la artista china Liu Yifei, una de las más populares actrices de su país.

La Tercera/

Tras una ardua y extensa búsqueda, la compañía Disney encontró a la actriz que interpretará a Mulan en la película de acción real que revivirá el clásico animado de 1998.

El papel quedó en manos de la artista Liu Yifei – quien también es conocida como Crystal Liu -, actriz china de 30 años y una de las más famosas estrellas de cine de su país. Ha participado de cintas como The Forbidden Kingdom (El reino prohibido) con Jackie Chan y Jet Li, y Outcast, junto a Nicolas Cage y Hayden Christensen, indicó en The Hollywood Reporter.

Según el mismo medio, el equipo de casting visitó los cinco continentes en busca de la protagonista, observando a casi mil candidatas, con el requisito de dominar las artes marciales, hablar inglés y tener el talento necesario para encarnar a la heroína.

La adaptación live-action de la película animada será dirigida por la cineasta neozelandesa Niki Caro, la misma tras películas como The Zookeeper’s Wife (2017), y la elogiada Whale Rider (2002). “El presupuesto, la ubicación y la historia (me) están ofreciendo el alcance para una increíble y robusta pieza de extravagancia femenina de artes marciales en China. Y no puedo esperar”, declaró la realizadora en marzo pasado a revista Entertainment Weekly.

El anuncio confirma las intenciones manifestadas por Disney de reclutar actores asiáticos en filmes de ese origen, alejando la polémica hollywoodenses de occidentalizar los elencos.

Esta película revivirá en la pantalla la famosa historia de la joven Mulan, que decide vestir de hombre para ocupar el lugar de su padre en el ejército chino e ir a la guerra en su lugar. El proyecto llegaría a las salas en 2019.