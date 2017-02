DISTRITO DE CARAPARÍ INICIÓ LAS CLASES CON NORMAL ASISTENCIA DE ESTUDIANTES

Guillermo Cincko Oylo, director distrital de educación distrito Caraparí, informó que dieron inicio a las actividades escolares en cumplimiento a la norma nacional, resolución 01/2017, y a la instrucción departamental, inaugurando el ciclo escolar en la unidad educativa (UE) 3 de Mayo Mañana con asistencia normal de estudiantes y docentes.

Caraparí/elchacoinforma.com

El director distrital indicó que por el momento no tiene ningún reporte ni información con relación a las unidades educativas más alejadas, pero que en todo el municipio de Caraparí y en las diferentes unidades educativas las clases se desarrollan en total normalidad.

También explicó de los cambios que se tienen para la presente gestión, como ser el referente a que docentes del nivel secundario no pueden trabajar en nivel primario y viceversa, esta situación se presenta en el colegio Manuel Cuéllar, done los docentes deben ubicarse en su correspondiente pertinencia lo cual se hará durante la gestión o conforme se va generando acefalías o jubilaciones, para ubicar a esos maestros que no están en su especialidad.

“Esos son los cambios que se tienen, los acercamientos que el año pasado pedía dos años, y ahora exige diez años para poder acercarse, necesariamente los maestros nuevos tienen que trabajar en las unidades educativas más alejadas aproximadamente diez años, quienes tendrán más derecho para pedir su acercamiento”, explicó Guillermo Cincko.

Por último recordó que en estadística el año pasado la cantidad establecía era de 30 alumnos por curso, mientras que para la presente gestión es de 35, esto por la demanda que se tuvo a nivel nacional, misma que originó problemas y obligó a su ampliación.