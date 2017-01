DOS MUJERES SE PERFILAN PARA SUCEDER A BACHELET

En una inédita situación, las dos formaciones políticas más grandes de Chile, el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI), serán dirigidas por mujeres, en un año marcado por las elecciones para suceder a Michelle Bachelet. En elecciones celebradas el domingo, miles de militantes del PDC eligieron a la senadora Carolina Goic como su presidenta para los próximos dos años. Hasta su ratificación en las urnas, la joven parlamentaria ejercía el cargo interinamente desde abril.

Chile/DPA

En tanto, en la UDI asumió el sábado la también senadora Jacqueline van Rysselberghe, la primera mujer que llega a conducir la formación conservadora fundada en 1983, tras ganar recientemente en comicios democráticos la jefatura de su partido.

Ambas dirigentes tendrán importantes tareas de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales del 19 de noviembre de este año para elegir al sucesor o sucesora de Bachelet.

Goic, trabajadora social de 44 años, que derrotó con el 66% de los votos a otros dos postulantes al sillón partidario, es senadora por Magallanes, una región ubicada en el extremo austral del país.

Su triunfo la catapulta como una de las favoritas del PDC a las elecciones primarias presidenciales de julio, en las que la Nueva Mayoría, la coalición de Gobierno que integran desde demócratas cristianos hasta comunistas, designará eventualmente un candidato único para enfrentar los comicios de fin de año.

Por su parte, Jacqueline van Rysselberghe, una médica psiquiatra de 51 años, que representa en el Senado a la región del Bio Bio, en el sur del país, tiene como uno de sus objetivos a la cabeza de la colectividad recuperar el Gobierno que la derecha perdió a manos de Bachelet en diciembre de 2013.

“Vamos a trabajar duro para volver a ganar el Gobierno y no lo duden ni un minuto: volveremos a ganar la elección presidencial”, proclamó la parlamentaria al asumir la jefatura de la UDI, formación que junto a Renovación Nacional y otros partidos menores integran Chile Vamos, la coalición derechista que probablemente tenga como su único abanderado al ex presidente Sebastián Piñera (2010-2014).

El ex mandatario, que encabeza ligeramente las encuestas para los comicios presidenciales, reiteró que en marzo tomará la decisión final sobre una eventual nueva postulación al cargo.

Carolina Goic y Jacqueline van Rysselberghe no son las únicas mujeres que están actualmente a la cabeza de los más grandes partidos políticos chilenos.

A ellas se suma también la senadora Isabel Allende Bussi, hija del ex presidente socialista Salvador Allende, derrocado en un golpe encabezado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Allende Bussi, que desestimó erigirse como candidata presidencial en representación del bloque oficialista, dirige el Partido Socialista desde mayo de 2015. Además, fue presidenta del Senado y de la Cámara de Diputados.