ECONOMÍA DE BOLIVIA SE FRENA POR COMERCIO Y DÉFICIT FISCAL

La Cámara Nacional de Industrias (CNI), en un análisis de los indicadores macroeconómicos oficiales, advirtió signos recesivos en la economía nacional debido a la contracción y desaceleración de las actividades productivas durante el primer semestre de 2017.

Según sus directivos, en el período se acentuaron los déficits en la balanza comercial, fiscal y se registró caída en la liquidez del sistema financiero entre otras causas, lo que preocupa al sector empresarial

Esta situación es el resultado de una tendencia marcada desde el 2015, tras los récords históricos de bonanza generados por altos precios de los bienes básicos entre ellos hidrocarburos, minerales y alimentos.

Ministro Guillén

Pese a estas apreciaciones de la empresa privada el nuevo ministro de Economía, Mario Guillén, manifestó en una de sus primeras declaraciones a la prensa que la economía boliviana crecerá este año 5 por ciento, por encima de la proyección de su antecesor, Luis Arce, y de las proyecciones del FMI y la Cepal que pronosticaron una expansión de 3.7 y 4 por ciento, respectivamente.

Inversión

Durante un conversatorio con los periodistas, el presidente de la CNI, Horacio Villegas, junto a personeros de esta entidad ofreció cifras y análisis de la entidad sobre la situación macroeconómica del país, que muestra cifras en rojo o en franca declinación que reflejan la contracción económica del país.

Enfatizó en la necesidad de generar mejores condiciones para la inversión privada y la formalidad en el país.

Tendencia

El asesor de la CNI, Hugo Siles, mencionó con datos oficiales, que el primer componente de la desaceleración económica está referido al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que refleja una tasa decreciente en los últimos tres años. “Está marcado con una línea roja, de 6,8% en 2013 a 4,3% en 2016, es una tendencia de la economía nacional que sigue en los últimos años”, afirmó.

Explicó que el origen de la caída en los precios de los commodities redujo los ingresos de las fuentes externas y generó un déficit fiscal y déficit comercial en la economía en últimos tres años, con la consiguiente disminución en la actividad económica.

Déficit Comercial

Después de 11 años de superávit comercial entre el 2004 y 2014 citó que en 2015 y 2016 se presentó déficit comercial y la proyección para este año es que se vuelva a registrar este déficit. “En 2015 se inicia la barra roja que alcanzó a $us 855 millones, el 2016 llega a $us 1.287 millones y a mayo el déficit alcanzó a $us 645 millones, superior al déficit comercial durante el período similar de la anterior gestión que fue de $us 555 millones”, detalló.

En análisis de los industriales, el déficit comercial se traduce en la salida de dólares del país en lugar del ingreso de divisas al país, producto de la venta de bienes y servicios de Bolivia con mercados externos.

Balanza Fiscal

La balanza fiscal es otro de los signos de la contracción económica en el análisis de los industriales. Cuando los gastos del sector público son mayores a los ingresos es cuando se genera ese déficit a partir de 2015 y que en el Presupuesto General del Estado también se estima que alcanzará a 6,5% este año.

“El déficit implica menor gasto público, tanto en consumo en bienes y servicios como en inversión público (…). El Gobierno central, las gobernaciones, los municipios, las universidades disponen hoy de un menor nivel de recursos para consumir e invertir, lo que significa menores ventas de las empresas industriales como de otros sectores de la economía boliviana y menor capacidad de compra estatal”, señaló.