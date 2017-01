EDWIN FLORES: SUBGOBERNADORES Y ASAMBLEÍSTAS REGIONALES DEBEN RENUNCIAR PARA IMPLEMENTAR LA AUTONOMÍA EN EL CHACO

La autonomía regional del Gran Chaco se frenará si las autoridades actuales, subgobernadores y asambleístas regionales, no renuncian a sus cargos y facilitan la elección de representantes en el marco del Estatuto Autonómico aprobado en referendo el 20 de noviembre.

Diario Nuevo Sur/

“Creo que toda la institucionalidad, todas las autoridades del Chaco tendrían que renunciar, porque todas son del viejo Chaco, es decir de la provincia Gran Chaco, ahora hay una Región Autónoma del Chaco”, exhortó el secretario de Autonomías de la Gobernación, Edwin Flores Márquez.

Las nuevas autoridades tienen que ser fruto de la autonomía regional, tiene que elegirse una nueva generación de representantes autónomos y no continuar con autoridades de la vieja provincia chaqueña, prosiguió el funcionario de la Gobernación.

De acuerdo con Flores tiene que actuarse como en Charagua, Santa Cruz, donde todas las autoridades indígenas renunciaron para permitir la elección de otras y con ellas comenzar una vida autonómica, tras cumplir todos los requisitos previos.

Mínimamente si quiere aplicarse el Estatuto de autonomía regional recientemente aprobado, tienen que renunciar las autoridades del Ejecutivo y los asambleístas, de lo contrario la autonomía se paralizará hasta el 2020, advirtió.

Para qué tanto apuro en constitucionalizar el Estatuto, aprobarlo en referendo, ¿para ahora tenerlo paralizado tres años, hasta el 2020?, creo que el político que luchó por la autonomía no debe tenerle miedo a la autonomía, cuestionó.

“No debe tenerle miedo al voto popular, si has hecho una buena gestión, debes decir aquí está mi renuncia, por la autonomía que luchamos, debe haber desprendimiento, si has hecho buena gestión el pueblo te va respaldar”, insistió.

Si hay temor en las autoridades a la renuncia serán vistas como que no son autónomas, sostuvo al reconocer que por mandato de la ley pueden seguir en sus cargos hasta el 2020, pero más allá de eso, la autonomía se construye al andar, con desprendimiento. La autonomía tiene que construirse sin mezquindad del cargo, por tu provincia, por tu región, dependerá de los propios actores chaqueños, que haya ese desprendimiento, elecciones aplicación del Estatuto de autonomía regional, prosiguió.

Flores estima que este asunto se dilucidará este mes a lo sumo, muchos actores quieren la renuncia de las actuales autoridades para comenzar a aplicar el Estatuto, otros consideran que no deben renunciar hasta el final de su gestión.