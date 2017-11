EE.UU. insta a Evo Morales a renunciar a la repostulación por un cuarto mandato

EFE/

El Gobierno de Estados Unidos instó hoy al presidente Evo Morales a que “respete” el resultado de los referendos constitucionales de 2009 y 2016 y renuncie a presentarse al cuarto mandato al que el Tribunal Constitucional boliviano le autorizó este martes.

“EE.UU. está profundamente preocupado por el fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia de declarar inaplicables las provisiones de la Constitución de ese país que prohíben a los cargos electos, incluido el presidente, servir más de dos mandatos consecutivos”, afirmó en un comunicado el Departamento de Estado.

“La decisión -añadió- menosprecia la voluntad del pueblo de Bolivia confirmada en referendos recientes”.

Estados Unidos recordó que Bolivia votó en 2009 a favor (61,43 %) de la actual Constitución que limita a dos los mandatos presidenciales y que en 2016 rechazó (51,3 %) una propuesta de reforma de esa Carta Magna para autorizar la reelección indefinida.

“El pueblo de Bolivia ha hablado claro. Estados Unidos les apoya e insta al actual Gobierno de Bolivia a que respete el resultado de esos referendos”, dijo el Gobierno de Donald Trump, que consideró el fallo judicial como un “paso atrás en la democracia” boliviana.

El Constitucional de Bolivia dio este martes la razón al Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, que había pedido que algunos artículos de la Carta Magna fuesen declarados inaplicables y que se anulasen otros de la Ley Electoral para permitir la candidatura del mandatario en 2019.

