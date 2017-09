EL LÍDER DE ISIS, AL BAGHDADI, ROMPE EL SILENCIO TRAS 11 MESES

El líder del Estado Islámico en Iraq y Siria, Abu Bakr al Baghdadi, parece haber roto su silencio de once meses con un largo mensaje de audio. En él se burla de Estados Unidos, pide a los yihadistas que se unan para derrotar al régimen sirio e insiste en que ISIS “permanece” a pesar de su rápida pérdida de territorio.

Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos le dijo a CNN: “Somos conscientes de la cinta de audio supuestamente de Abu Bakr Al-Baghdadi y estamos tomando medidas para examinarla. Aunque no tenemos ninguna razón para dudar de su autenticidad, no tenemos verificación en este punto. “

El discurso parece haber sido registrado recientemente, ya que hace referencia a las amenazas nucleares de Corea del Norte contra Japón y Estados Unidos, así como las conversaciones de paz en Siria, en las que Rusia, Turquía e Irán están tratando de extender el cese del fuego.

La divulgación del audio parece responder a las versiones hechas por el ejército ruso de que casi seguramente habían matado a Abu Bakr al Baghdadi en un ataque aéreo cerca de Raqqa el 28 de mayo. Funcionarios estadounidenses afirman que ahora ISIS ha sido expulsado en gran parte de Raqqa y de Mosul, y que Baghdadi puede estar en algún lugar del medio valle del río Eufrates.

Esa es una zona que se extiende a lo largo de la frontera de Siria con Iraq, en la que se piensa que gran parte del liderazgo del grupo se reubicó a principios de este año.

Un portavoz de la coalición liderada por Estados Unidos contra ISIS dijo que no estaban al tanto de la grabación de audio. “Es la primera vez que oigo hablar de ello”, dijo el coronel Ryan Dillon, portavoz de la Operación Inherent Resolve, a periodistas el jueves en el Pentágono a través de una teleconferencia desde Bagdad.

Dillon añadió que “sin pruebas verificables de su muerte, hemos continuado asumiendo que está vivo”. Dillon dijo que estaba “seguro de que nuestra gente” está escuchando la grabación y si hay alguna información sobre el audio y la ubicación del sujeto “podríamos tener gente en movimiento”.

En su mensaje de 46 minutos, al Baghdadi instó a los combatientes (“los muyahidines”) a perseverar y demostrar que el derramamiento de sangre en Mosul, Raqqa y otros lugares no fue en vano, “al blandir las espadas brillantes y derramar sangre sucia”.

Pidió ataques jihadistas en todo el mundo, afirmando que “Estados Unidos, Europa y Rusia viven en un estado de terror”, según una traducción proporcionada por el SITE Intelligence Group, que sigue a grupos yihadistas. Al Baghdadi también convocó a los musulmanes suníes en contra de los chiíes, diciendo que nunca aceptarían “medias soluciones”, especialmente después de toda la destrucción y las victorias que han conseguido. Esto parece ser una referencia al creciente alcance de Irán en toda la región.

El erudito Hassan Hassan, que escribió un libro sobre el surgimiento de ISIS, dijo en un tuit que un tema clave del discurso de al Baghdadi fue que él ve la lucha de ISIS como una “guerra incesante de desgaste para agotar a los enemigos”. En ese respecto, al Baghdadi dice que la decisión de Estados Unidos de no enviar tropas terrestres a Siria es una justificación de la estrategia de ISIS. (De hecho, Estados Unidos tiene varios cientos de soldados de combate en Siria).

Al Baghdadi dice que Estados Unidos sufre de fatiga y Rusia ha tomado el control de la situación en Siria. Al Baghdadi también hace eco del mensaje de otro líder de ISIS, Mohammed al Adnani, quien declaró que el mantenimiento del territorio no importaba menos que la voluntad de luchar. Adnani fue asesinado en 2016. En su discurso, Baghdadi dice que el profeta no había dicho a sus compañeros cuándo o cómo el Islam sería victorioso, “para que no hagan la victoria o la derrota dependientes de la pérdida de territorio o de que algunos creyentes sean asesinados”.

Tanto el poder aéreo estadounidense como el ruso, así como una variedad de fuerzas terrestres, están activos en la zona, pero ISIS todavía controla algunas ciudades en el Eufrates.