EL NOMBRAMIENTO DE SORIA CAUSA DIVISIÓN EN LA FBF

Los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol no se pusieron de acuerdo para nombrar a Mauricio Soria como DT de la selección. Peredo y Rocha no fueron consultados sobre la decisión.

Santa Cruz/Diez

El primer vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y presidente de la Liga, Marco Peredo, sostuvo que no fue consultado sobre la elección de Mauricio Soria como el nuevo técnico de la selección boliviana. Agregó que se enteró de la decisión del nombramiento del cochabambino mediante un comunicado de la FBF.

“Yo me enteré por el comunicado de la Federación y por la prensa igual que ustedes. No tengo conocimiento de nada, no sé si fue contratado o en qué condiciones se lo contrató, ni cuánto se le va a pagar”, afirmó Peredo este viernes sobre la designación de Soria.

También comentó que tuvo una charla vía telefónica con el presidente de la FBF, Rolando López, donde el líder del fútbol boliviano le sugirió contratar a Soria como nuevo DT de la Verde. Según Peredo, su respuesta fue que se revise el nuevo nombre del seleccionador en una reunión con el comité ejecutivo.

Rocha lo desconoce

Más duro fue el tesorero de la FBF, Clíver Rocha, que desconoció a Soria como el nuevo entrenador de la selección y sostuvo que no fue elegido de una manera legítima. Aseguró que por teléfono no es la forma de elegir al sucesor de Ángel Guillermo Hoyos.

Rocha indicó también que Hoyos aún no está legalmente desvinculado de la FBF. “No puede ser que se contrate a un técnico sin haber rescindido con el anterior, además no podemos pasar por alto la indemnización que está pagando Bolivia por no jugar con Nigeria”, señaló.

Lo cierto es que Soria fue designado, como DT de la Verde, por López vía telefónica, algo inédito en Bolivia para nombrar al entrenador del combinado nacional. El apresuramiento causó molestia y división en el comité ejecutivo de la FBF.