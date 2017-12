El padre Pérez se despide de Fides y revela cómo reaccionó Evo tras la noticia

El padre Eduardo Pérez se despidió este viernes de Fides a través del programa “El Café de la Mañana” y aseguró que en toda su trayectoria siempre ha sido polémico.

La Paz/ANF

“Saben, yo creo que la polémica forma parte del estilo del Pérez, siempre he sido polémico, en la Iglesia siempre he sido polémico, en la Compañía de Jesús sigo siendo polémico, porque yo soy muy crítico, soy muy exigente, y sobre todo conmigo mismo, yo soy polémico conmigo mismo”, afirmó.

En esa línea, Pérez contó que informó al presidente Evo Morales sobre su salida de Fides y la primera autoridad del país le aseguró que este medio de comunicación iba a desaparecer sin su presencia en la dirección.

“Me dijo si te vas tú, Fides va a desaparecer, yo le dije al Evo, sabes Evo preocúpate de tu dizque Gobierno del cambio, porque yo me voy a preocupar de Fides, y cuando se despidió, me regaló sus libros y me dijo ‘le cuento que Fides es imperialista y capitalista’, (entonces yo le dije) sabes Morales, yo pienso exactamente al revés, chau”, detalló.

Agregó que “más capitalismo que Evo” nunca había conocido en toda su trayectoria periodística. Pues, “nunca en la Presidencia antes se ha manejado tanto con cheques como con Evo Morales, nunca, ninguno (…) ningún Presidente se ha manejado con tanta planta como el Evo”, remarcó.

Además, el sacerdote aseguró que Morales tiene una colección de “mega errores” y según su criterio, uno de los más graves fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Uno de los más graves es Yacimientos (porque) se ha quedado como una empresita al servicio de la agencia de empleo del MAS (…)”, lamentó.

Aunque también reconoció que hubo un momento en que apoyó a Morales. “Yo lo apoyé profesionalmente sobre todo antes de (que sea) Presidente, me acuerdo que siempre nos ayudaba con la campaña por la sonrisa de un niño…”, sostuvo.

Asimismo, en su despedida, Pérez habló del expresidente Carlos Mesa y afirmó que si él fuera candidato en las próximas elecciones, no dudaría en votar a su favor. “Si fuera candidato votaría por él, pero no lo veo como el próximo Presidente”, destacó.

Por otro lado, reconoció que tuvo muchos fracasos en su vida profesional y manifestó que ahora su mayor satisfacción es “dar un paso al costado” en Fides.

Apuntó que a partir de hoy no dará ninguna entrevista e incluso adelantó que si el Presidente lo llama no contestará ni el teléfono “porque la última vez que hablé con él se portó muy mal (…) lo mismo que Álvaro García, que se portó peor todavía”.

Pérez nació en España hace 73 años y llegó a Bolivia hace 49 años. Incursionó en los medios de comunicación en radio Pio XII e ingresó a radio Fides en marzo de 1970. Desde 1986 fue director de esa emisora.