EL PORTERO OLIVARES LE CONTESTÓ CON CARTA Y VIDEO A CHILAVERT

El golero de Wilstermann, Raúl Olivares, que estuvo en el ojo de la crítica tras el 8-0 en contra recibido frente a River Plate, le respondió al exportero paraguayo, José Luis Chilavert, mediante una carta y un video.

ABI/

“¿Usted cree que voy a llevar a mi familia de Chile a Buenos Aires, con frío y lluvia, para ver a su hijo perder?, la sonrisa de mi madre y el orgullo de mi padre no se pueden comprar ni igualar en cifras, eso señor, se llaman valores, de los cuales, al parecer, usted carece, yo ya soy millonario, pero no económicamente, no me falta nada, tengo todo lo que necesito para ser feliz, usted puede poseer títulos en su espalda, departamentos en los mejores barrios de Buenos Aires, ¿pero de qué sirve?, si usted es pobre de corazón”, redactó Olivares en la carta publicada en su perfil social de Facebook.

Luego Olivares realiza una comparación entre River Plate y el “humilde” (así lo tilda) Jorge Wilstermann, en la cual manifiesta que son superados por el multicampeón argentino, con unas 100 veces en infraestructura y en plantilla.

“Y si nunca vio un arquero mirar la pelota cuando entra a su arco, aquí le dejo un video de un arquero”, finalizó Olivares posteando un video, respondiendo el Tuit publicado por Chilavert la semana pasada, en el que afirmó nunca haber visto un portero mirar cómo entra la pelota en el arco.

En el video se puede observar un partido entre Boca Juniors y Velez Sarfield (equipo en el que atajaba Chilavert), en la década de los 90″s, y el volante de Boca, Román Riquelme, con un toque sutil deja parado completamente al exportero paraguayo, mirando como ingresa el balón en su pórtico.