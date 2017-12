Senado aprueba artículo que flexibiliza la práctica del aborto

Con más de dos tercios de votos, el Senado aprobó esta madrugada el polémico artículo 157 del proyecto de Código del Sistema Penal, referido a la ampliación de causales para la práctica del aborto legal en el país.

Los Tiempos/

De los 32 senadores presentes, 23 avalaron el artículo y nueve votaron por su rechazo. La sesión comenzó ayer a tratar en su estación en detalle el proyecto que va camino a sancionarse.

Entre las nuevas causales para permitir el aborto “por única vez” figuran la condición de estudiante de la madre, al margen de las ya permitidas por violación o riesgo para la vida de la mujer.

Desde el Pacto por la Despenalización del Aborto, la activista Alicia Arancibia recordó que su plataforma lucha por la despenalización total, pero aplaudió la decisión de la Asamblea Legislativa de ampliar las causales de aborto, para garantizar la vida de las mujeres.

En contraparte, el senador Arturo Murillo cuestionó la determinación y dijo que el oficialismo calculó bien la hora de aprobación para que no haya conflicto ni prensa. Lamentó que el MAS no haya escuchado a la Iglesia Católica y otros colectivos ciudadanos que asumieron defensa de la vida, en grandes movilizaciones ni recolecciones de firmas que no influyó ni fue tomado en cuenta por la Asamblea.

La ley señala que el sistema nacional de salud no podrá negar la interrupción del embarazo ni la atención integral y cuando el profesional médico decidan acogerse a la objeción de conciencia, debe hacerlo por escrito de manera anticipada.

También indica que la persona que cause el aborto a una mujer embarazada sin el expreso y libre consentimiento de ésta, o de su representante legal cuando ella esté impedida de manifestar su voluntad por cualquier causa, será sancionada con tres a diez años de prisión.