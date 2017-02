EMBAJADOR DE ARGENTINA DICE QUE MINISTRA DE SEGURIDAD DEBE PEDIR DISCULPAS A BOLIVIANOS

El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, dijo el martes que la ministra de Seguridad de su país, Patricia Bullrich, debe pedir disculpas a los bolivianos, por señalarlos, al igual que a peruanos y paraguayos, como responsables del narcotráfico en esa nación.

La Paz/ABI

“Yo creo que la ministra Bullrich debe pedir disculpas, yo creo que en algún momento el propio Presidente le va decir porque ha generado profundo malestar en la comunidad internacional y le pone al presidente como algo que no es”, indicó en entrevista con la red PAT.

Bullrich manifestó que es necesario “ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú” porque, según afirmó, 33% de los presos por narcotráfico provienen de esos países y anunció que se endurecerían los controles migratorios, lo que después se consolidó.

Esas declaraciones causaron malestar en Bolivia y derivaron en el viaje de una comisión a Argentina, la que se halla en el vecino país, para tratar el tema y hacer respetar los derechos de los connacionales.

El diplomático argentino manifestó que la ministra debe tener “responsabilidad” porque trabaja para un nuevo Gobierno, el de Mauricio Macri, que precisa de toda la “tranquilidad del mundo” para sacar adelante a Argentina.

Consideró que las declaraciones de Bullrich “no fueron las más felices” porque si bien todo país tiene derecho de establecer y modificar su ley migratoria no puede generalizar porque en todas partes se delinque.

Recordó que Argentina tiene la comunidad más grande de migrantes, que demuestra que es un país “abierto” y aseveró que Bolivia no debe temer porque “vamos a seguir recibiendo a todos aquellos que quieran estudiar, trabajar, comerciar en Argentina porque los bolivianos son parte importante de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro”.