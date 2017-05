EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS, WILMAN CARDOZO ANUNCIA EL RETIRO DE LA POLÍTICA

El asambleísta departamental Wilman Cardozo, en conferencia de prensa brindada la mañana de este martes, anunció que tomó la decisión de no participar como candidato de las próximas elecciones nacionales y subnacionales.

Yacuiba/elchacoinforma.com

No es una inocentada, hoy es 2 de mayo, fecha del onomástico del controversial asambleísta Wilman Cardozo, quien anunció ante los medios de comunicación que la decisión fue tomada tras haber realizado un amplio análisis. “Considero que el ser humano tiene sus momentos, tiene su oportunidad, he tratado de hacer todo lo que estaba a mi alcance en favor por esta región (…) gran parte de mi vida la he dedicado al Chaco”, dijo la autoridad.

Cardozo expresó su profundo agradecimiento a la población que lo apoyó, aseverando que el cansancio producto del trabajo y el desgaste político, fueron en parte determinantes para tomar la decisión.

“Uno se cansa, pero no del pueblo bajo ningún punto de vista, que en todo cuando les he pedido que voten por uno u otro ciudadano, la población nos ha sabido acompañar, en las grandes movilizaciones cívicas en el Chaco, en las grandes movilizaciones políticas, yo estoy sumamente agradecido con la población”, expresó el Cardozo.

De igual manera refirió que durante este último tiempo su persona fue objeto de agresiones, tanto en redes sociales como a través de la prensa, e incluso en las paredes de la ciudad, “yo creo que los caminos y surcos que hacemos los hombres por defender los intereses de la región, no los olvida, no los borra absolutamente nadie”, enfatizó, al tiempo de asegurar que continuará en sus actuales funciones como autoridad departamental, pero que no participará como candidato en las próximas elecciones.

“Voy anticipando que en las próximas elecciones, en lo particular en elecciones locales, regionales, no vamos a participar absolutamente en nada”, acotó.