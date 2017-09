EN NUEVE MESES FELCN SECUESTRÓ 227 TONELADAS DE DROGA

Entre enero y agosto, la UNODC participó en la incineración y destrucción de 18,66 toneladas de drogas ilegales en Bolivia.

La Paz/ANF

En lo que va del año, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) secuestraron 227 toneladas de droga y aprehendieron a 3.083 personas, entre ciudadanos bolivianos y extranjeros, según datos publicados por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.

“Del 01 de enero al 27 de septiembre de este año se secuestró un total de 227,39 toneladas de droga”, señala el informe estadístico.

Los efectivos antidroga efectuaron 8.462 operativos hasta la fecha y secuestraron un total de 10,40 toneladas de pasta base de cocaína, 2,93 toneladas de clorhidrato de cocaína y 214,06 toneladas de marihuana.

Por estos ilícitos la Policía aprehendió a 3.083 personas, entre ciudadanos nacionales y extranjeros, y secuestró 15 avionetas.

Además procedió a la destrucción de 27 laboratorios de cristalización de droga, 22 laboratorios de reciclaje y 2.480 fábricas.

El informe también establece que se racionalizaron y erradicaron 5.172,50 hectáreas de cultivos de coca; 4.184,73 has en el trópico de Cochabamba, 776,40 has en Los Yungas de La Paz, 15,47 has en José Ballivian de Beni y 195,90 has enYapacani, Santa Cruz.

UNODC participó en la incineración y destrucción de 18,66 toneladas de drogas ilegales en Bolivia

Entre enero y agosto de 2017, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés), en coordinación con el Ministerio Publico y la FELCN, participó en la incineración y destrucción de aproximadamente 18,66 toneladas de drogas ilegales en Bolivia. Esta cantidad representa el 65,1 por ciento del total de la droga ilegal incautada en el mencionado periodo.

Las cantidades de droga ilegal destruidas son: 4.602 kg de cocaína base, 1.882 kg de clorhidrato de cocaína y 12.176 kg de marihuana, haciendo un total de 18.660 kg de sustancias controladas.