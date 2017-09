EXCONCEJALA ASEGURA QUE NO ES VIABLE EL BONO PARA ADULTOS MAYORES

La exconcejala, Rosalva Romero, asegura que no es viable la entrega en efectivo de la canasta alimentaria para adultos mayores. Existen Leyes nacionales que benefician al sector, como la Renta Dignidad, lo que hace inviable la entrega de un segundo bono en el departamento de Tarija.

Yacuiba/elchacoinforma.com

La Ley de la canasta alimentaria fue iniciativa de Rosalva Romero cuando fungía como concejala, quien buscó el apoyo de asambleístas departamentales del Movimiento al Socialismo (MAS), para la aprobación y promulgación de la normativa que dispone la entrega de productos para los adultos mayores.

“En mi condición de creadora y persona que le ha puesto la letra a esta ley departamental, debo decir que no estoy de acuerdo con versiones del gobernador, que indica que la plata solo beneficia a algunos empresarios y luego se esfuma, porque la ley prevé la compra de productos regionales y esto no hacen cumplir las autoridades ejecutivas” afirmó la ex autoridad.

Según Romero, el gobernador Adrián Oliva, no puede crear el “Bono del Bicentenario”, para adultos mayores, porque tendría que abrogar la ley de la canasta alimentaria o modificar, lo cual sería inviable por las características de la normativa departamental y nacional.

“Se habla de que la canasta debe transformarse en dinero, pero esto no es viable, porque nosotros en su momento hicimos las gestiones ante el Gobierno central y nos dijeron que no, ahora entiendo que la Asamblea Departamental dio un informe favorable. Solo una Ley nacional puede indicar que el departamento de Tarija, puede entregar dos bonos”, sostuvo.

La exconcejala manifiesta que se debe continuar con la entrega de productos, pero respetando la ley que dispone la compra de productos regionales, para generar movimiento económico en la zona.