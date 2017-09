EXPOCRUZ: RUEDA DE NEGOCIOS GENERA $US 202 MILLONES EN INTENCIONES

La Cámara Nacional de Industria y Comercio (Cainco) reportó los resultados de tres jornadas de intensas negociaciones en 11.000 citas. La feria, por su parte, generó $us 61,6 millones.

Santa Cruz/La Razón

La Rueda de Negocios organizada por la Cámara Nacional de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz generó un movimiento económico de $us 202 millones en tres jornadas internacionales en el marco de la Expocruz 2017. Otros $us 61,6 millones fueron generados en la propio feria, lo que hace un total de $us 263,6 millones hasta el momento.

Cecilia Peredo, subgerente de Operaciones de la Cainco, informó de los resultados alcanzados en 11.000 citas de negocios, entre las que están las programadas con anterioridad y aquellas generadas de forma espontánea durante los networking.

“Nos deja bastante satisfechos como organización, ya que sentimos de que los empresarios de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido han salido con los objetivos cumplidos”, señaló la ejecutiva.

Las intenciones de negocios llegaron a $us 202 millones, tres menos que el año pasado cuando se llegó a $us 205,3 millones. La feria, por su parte, movió $us 61,6 millones y la intención en llegar a un total de $us 310 millones.