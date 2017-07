FABOL ANUNCIA QUE EL TORNEO CLAUSURA NO ARRANCA ESTE FIN DE SEMANA

El secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, confirmó este jueves que el campeonato Clausura del fútbol de primera división no comenzará este sábado como estaba programado.

La Razón

Explicó que no hubo respuesta de los clubes que tienen deudas con sus jugadores, por lo que los capitanes de los equipos fueron notificados para no presentarse a los partidos correspondientes.

“Hemos aguardado lo que hemos podido, pero poco antes del mediodía el doctor Marco Peredo (Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol) nos dice que no existen las condiciones, que no ha tenido respuesta de los clubes y que nada puede hacer él, porque las deudas son de los clubes con los jugadores, entonces nosotros hemos comunicado a los capitanes de los equipos esta realidad, la determinación es que no empezamos mientras existan deudas, tal como señala la norma. No arranca, eso ya está determinado”, declaró Paniagua al programa radial la Red deportiva que se emite por ATB radio.

El representante de Fabol manifestó su molestia por la forma en que se manejan los dirigentes del fútbol boliviano, aunque añadió que su gremio está dispuesto a acudir a las reuniones que se convoquen para dar solución al inconveniente y se arranque con el torneo lo antes posible.

“Preocupante que se siga con la misma chacota de siempre y no entendamos que nuestro fútbol, mientras no normalicemos, vamos a seguir de porrazo en porrazo. Estamos atentos para acudir a todos los llamados para viabilizar criterios y arrancar con el campeonato lo antes posible”, acotó.

Estaba previsto que el torneo arranque con seis partidos, iniciando el sábado con el lance entre Sport Boys y Nacional Potosí en Warnes.

En los últimos días Fabol reportó que la deuda de los clubes con sus jugadores asciende a 1.100.000 dólares y que únicamente Bolívar, The Strongest, Guabirá y Oriente Petrolero estaban al día con el pago de planillas.