FBF ACEPTA RENUNCIA DE LÓPEZ Y DESIGNA A MARCO PEREDO COMO SU PRESIDENTE INTERINO

El primer vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Peredo, informó el lunes que un congreso extraordinario de esa institución, los miembros de ese ente deportivo determinaron que él asuma la presidencia de esa entidad de manera interina, por 45 días, luego de aceptar la renuncia verbal a ese cargo de su antecesor, Rolando López.

Cochabamba/ABI

“Entre los 12 clubes de la Liga 10 votaron porque se acepte la renuncia (de Rolando López), uno se abstuvo que fue Bolívar y otro Wilstermann, que consideró que no había una nota escrita y no se podía considerar el tema. De la Asociación Nacional de Fútbol los 12 (delegados) votaron porque se acepte la renuncia”, explicó al final de la reunión.

López expresó su deseo de dimitir a su cargo hace algunas semanas, porque cumple un arresto domiciliario, por la investigación que se realiza en su contra, por un supuesto cobro ilegal de salarios como docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), mientras realizaba labores como dirigente deportivo el año pasado.

Según Peredo, la presidencia interina de la FBF estará vigente hasta que se organice un nuevo congreso ordinario, que reconfigure el Comité Ejecutivo de esa entidad deportiva.

Agregó que la decisión tomada en el congreso, será informada en las próximas horas a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol.

“Hoy, esta tarde, recién nos vamos a juntar el Comité Ejecutivo de la FBF y se harán las notas respectivas”, agregó.

El titular interino de la FBF anunció que entre sus primeras tareas velará porque el país tenga una representación adecuada en el XXVIII Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub 20, que se realizará en Ecuador entre el 18 de enero y el 11 de febrero de este año, y la culminación de la redacción del estatuto de la máxima instancia del balompié nacional.