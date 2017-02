FLUJO MIGRATORIO EN BOLIVIA ALCANZA A 1,6 MILLONES DE PERSONAS POR AÑO

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, develó el jueves que el flujo migratorio de personas que ingresan a Bolivia en promedio alcanza a 1.6 millones por año y que de ellos el 68% es por vía terrestre y el 32% vía aérea.

La Paz/ABI

“Nosotros tenemos un flujo migratorio promedial de 1,6 millones de personas cada año, en los puestos de control migratorio en Bolivia, 68% de los cuales corresponden a flujos de población por vía terrestre y 32% que corresponden a los registros de los tres aeropuertos internacionales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz”, explicó.

Asimismo, Romero remarcó que de ese movimiento migratorio se deduce que existe un gran desplazamiento de ciudadanos argentinos.

“De este movimiento migratorio que tenemos es importante el desplazamiento de gente de la Argentina y de hecho también los residentes argentinos en Bolivia representan una cifra significativa, casi 5 mil personas”, precisó.

Recordó que Bolivia recién aprobó un censo para extranjeros que da la posibilidad de regularizar la situación de personas residentes en Bolivia y dijo que por diferentes razones no estuvieran legales en su situación

“Entonces nosotros estamos siendo muy flexibles, no tenemos gente argentina vinculada a delitos graves en cantidades significativas, así como tampoco hay bolivianos en la Argentina en un número significativo”, señaló.

Agregó que en una estimación hecha por su despacho, de los bolivianos detenidos en la Argentina se establece que no representa ni siquiera el 1% de los extranjeros detenidos en Argentina, y son de casos generalmente por traslado de droga a través de un procedimiento de ingesta.