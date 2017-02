GARANTIZAN DESAYUNO ESCOLAR EN EL ÁREA RURAL DE YACUIBA HASTA EL FINAL DE GESTIÓN

El Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, entregará la alimentación complementaria para el área dispersa, a partir de la segunda semana de clases, toda vez que ya está garantizado el presupuesto para la gestión 2017, que fue establecido en 3 millones, 427 mil, 526 bolivianos.

Yacuiba/Agencias

La ración sólida consiste en seis ítems: galleta seca, de quinua, de avena, galleta de chía, galleta de almendra y galleta de amaranto, mientras que la ración líquida tiene doce ítems que son: avena con leche, api amarillo con fruta, api morado, anchi de sémola, tojorí con leche, quinua con leche, refresco de cebada, arroz con leche, refresco de soya, refresco de sésamo, refresco de multicereal y refresco de amaranto.

La entrega de la alimentación complementaria con nuevos productos, fue posible luego de haber realizado pruebas pilotos en al área dispersa que fueron muy bien recibidas, según el resultado de un sondeo elaborado por nutricionistas del Gobierno Municipal, que fue conocido por las autoridades educativas y las juntas de padres de familia.

“Si hay algún alimento de la ración líquida o sólida que no tiene suficiente aceptabilidad por más del cincuenta por ciento de los estudiantes, nuestro proveedor tiene la obligación de cambiar con otro que tenga mayor aceptabilidad”, explicó Alicia Cueto, directora de educación del Gobierno Municipal.

Durante la presentación de los productos para el área dispersa, el director distrital, Rolando Jaramillo, ponderó que ahora se brinde una mejor ración al estudiantado, luego de haber logrado el consenso con los padres de familia, las juntas y directores de las unidades educativas.

“Esto es para mejorar su nutrición para que el niño aproveche su crecimiento y desarrollo intelectual. Es algo que tiene mucho en vitaminas, en proteínas, minerales, calcio y tiene mucho más que no tiene el pan, esa es la diferencia. Esperamos que haya conformidad y que la distribución sea correcta, que no haya fallas ni reclamos. Para mí es una situación que estamos mejorando. No es lo óptimo, porque lo óptimo tendría que ser mayor presupuesto e inclusive mayor cantidad de estos productos. Agradecer al secretario de desarrollo humano, porque se está haciendo todo lo posible por dar desde los primeros días de clases”, comentó la autoridad.